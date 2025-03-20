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    台中機場再添國際航班！ 虎航今夏可望開航日、韓

    何欣純立委（右3）邀集交通部民航局何淑萍局長（右2）等人，爭取台中機場增加國際航線。（何欣純提供）

    何欣純立委（右3）邀集交通部民航局何淑萍局長（右2）等人，爭取台中機場增加國際航線。（何欣純提供）

    2025/03/20 20:59

    〔記者陳建志／台中報導〕立委何欣純全力爭取台中機場擴建整修、優化動線丶空間配置外，更積極爭取增加國際航線，除香港、澳門，東北亞的日、韓等航班航線更是重點，星宇航空繼去年3月台中飛高松、12月台中飛沖繩啟航後，預計今年4月18日台中飛神戶，今天台灣虎航更傳出好消息，今年夏天即將開航日、韓。

    何欣純說，有關台灣虎航在台中的航班狀況，許多台中市民非常關心、期待，據了解，虎航夏季班表的規劃（3/30-10/25），現有台中到澳門自3月30日每週兩班，已經開賣；有關韓國航線部分－台中飛濟州，目前已確認航班時間帶、盤點地勤人力，並在2月下旬已向交通部民航局提出航線籌設，將啟動航審作業，希望能從今年6月起每週兩班對飛。

    另外有關日本航線－台中飛名古屋，也已確認時間帶、地勤人力，但油商及人力狀況仍待克服並確認，若一切順利，規劃預計自今年5月下旬起每週3班對飛，但班表還要等待最後核准確認。

    何欣純表示，希望台灣虎航能繼續努力與日方磋商，申請台中飛東京、大阪等一線機場的航線，嘉惠台中市民，讓中台灣的旅客出國更便利，也讓更多國外旅客有機會到台中觀光旅遊。

    何欣純表示，為推動台中觀光及便利國內外旅客，要求要提升台中機場旅客接駁服務，目前台中機場已設置「旅遊服務櫃台」每日開放提供服務，包括旅客接駁、旅遊景點、資訊與各項諮詢等協助。但台中機場捷運橘線尚未完成前，公車、客運等公共運輸更重要，已要求民航局儘速與台中市府溝通協調，建立常態性的溝通平台，提升公共運輸服務量能，便利國內外旅客進出台中機場的交通接駁。

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