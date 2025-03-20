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    台中高用氣量餐廳安全稽查 第2波4業者零星缺失

    市府針對大量用氣50家餐飲業聯合稽查。（經發局提供）

    市府針對大量用氣50家餐飲業聯合稽查。（經發局提供）

    2025/03/20 21:31

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越上月氣爆釀嚴重死傷，市府今天公布第2波大量用氣餐飲業聯合稽查結果，包括海爺川菜館（六和堂）、品凱餐飲店（陶醴會館）、上野國際宴會廳、竹林餐飲（竹林婚宴會館）等4家業者，有廚房作業環境查缺失，天然氣管線開關閥方向未標示、建議加裝緊急遮斷裝置、冷凍庫內部無防反鎖裝置、冷凍庫彈簧門把失效、物料阻擋消防栓等，現場勸導改善。

    經發局表示，為強化餐飲業用氣安全，於3月12日起至4月30日進行大量用氣50家餐飲業聯合稽查，10天來已經稽查12家。

    第2波有左實業有限公司（赤鬼牛排大里店）、菊園日本料理店、菊園婚宴會館、王品餐飲股份有限公司（丰禾台味風格料理台中大里德芳南店）、海爺川菜館（六和堂）、品凱餐飲店（陶醴會館）、上野國際宴會廳、竹林餐飲有限公司（竹林婚宴會館）等，均無重大違規裁罰事項，天然氣事業單位於前次定期檢查也符合規定。

    海爺川菜館（六和堂）、品凱餐飲店（陶醴會館）、上野國際宴會廳、竹林餐飲（竹林婚宴會館）等4家業者，在出入口動線、公共安全檢查簽證申報、餐廳廚房防火區劃、燃氣設備、消防設備、天然氣管線等均符合規定，並依法投保公共意外責任險，不過在廚房作業環境標示及設備有零星缺失，已於現場勸導改善。

    經發局長張峯源表示，此次專案稽查重點為場所燃氣設備、天然氣管線、瓦斯偵測器、緊急遮斷設備等用氣安全項目，感謝都發局、消防局、衛生局、勞工局及欣中、欣林、欣彰等3家天然氣公司配合出勤。

    市府針對大量用氣50家餐飲業聯合稽查。（經發局提供）

    市府針對大量用氣50家餐飲業聯合稽查。（經發局提供）

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