彰化市長林世賢率團拜會馬公市公所 促進城際合作與觀光交流

馬公市長黃健忠致贈馬公空照，給彰化市長林世賢。（馬公市公所提供）

2025/03/20 18:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕彰化市長林世賢伉儷今（20）日率領彰化市公所團隊拜訪馬公市公所，與馬公市長黃健忠座談地方治理、城市發展及觀光交流等議題，深化兩市合作關係。適逢彰化市公所今年里鄰長文康活動，來自彰化各區的1600位里鄰長分梯造訪澎湖，不僅讓彰化民眾跨海體驗馬公市的文化與觀光特色，也展現地方政府跨縣市合作的積極推動。

馬公市長黃健忠說，馬公市長年致力於城市發展與環境建設，此次能夠與彰化市公所交流治理經驗，極具意義。澎湖的獨特自然景觀與文化底蘊，歡迎來自彰化的朋友深入體驗，進一步促進觀光發展與城市合作。他也感謝林世賢市長率團來訪，期待未來雙方能有更多實質合作，強化區域聯結，共創雙贏局面。

請繼續往下閱讀...

彰化市長林世賢則說，彰化市與馬公市雖地理位置不同，但在基層治理與觀光發展上有許多可相互借鑑之處。他希望透過這次活動，讓彰化的里鄰長們更了解澎湖的風貌與發展，也為兩地未來的文化與觀光交流奠定基礎。

馬公市長黃健忠向彰化市長等人，介紹馬公新出爐吉祥物。（馬公市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法