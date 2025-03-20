彰化1378人列農保清查 農業處：違規恐強制退保

農民投保農保，法規要求至少具有實際耕作1分農地的事實，若農地全部承租他人使用，恐將喪失農保資格。（圖縣府提供）

2025/03/20 17:27

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣有1378人列為農保清查對象！主要是有農民因年邁無力耕作或無親友願意接棒，把農地出租給光電業者，卻因未保留至少0.1公頃（約1分地）的實際耕作面積，農業處指出，恐失去農保資格甚至面臨被強制退保風險。

經初步清查，彰化縣高達1875筆出租土地未實際從事農作，地主共1378人，其中，842人土地出租他人領取天災救助、536人出租給光電業者開發綠電。

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監察院審計部要求各縣市政府清查不符合農保資格的農民，特別針對將農地出租給光電業者或他人使用的情況，初步發現彰化縣有1378人被列入清查名單，此舉造成農民恐慌，擔心喪失農保權益。

為此，農業部明天（21日）上午將邀集台中、彰化、南投等各縣市農會，在台中區農改場舉辦「農民健康保險被保險人資格補正及相關法規說明會」加強詮釋農保審查辦法的規定。

農業處指出，從農業部提供的待清查名單中，涉及出租給光電業者的土地共734筆，實際涉及農保人數有536人，另有出租他人卻仍領取天災救助的土地高達1141筆，涉及人數共842人。對於被農業部列入待清查名單的農民，縣府已請各鄉鎮市農會幫忙通知，請農民提供相關耕作證明，否則將面臨強制退保。

農業處強調，縣府過去已多次宣導，農地出租作為非耕作用途，可能導致農保資格喪失，並與農民簽署切結書提醒相關風險。若農民希望持續享有農保權益，建議至少保留1分地實際耕作，以免影響自身權益。

彰化縣政府農業處提醒，農民希望持續享有農保權益，建議至少保留1分地實際耕作，以免影響自身權益。（記者張聰秋攝）

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