新北教育局合作數感實驗室 帶領學子體會數學趣味

新北市教育局今（20）日與「數感實驗室」簽署合作備忘錄，局長張明文表示，將與「數感實驗室」合作課程、營隊到人工智慧（AI）競賽，發掘數學應用的多元可能。（記者黃子暘攝）

2025/03/20 16:18

〔記者黃子暘／新北報導〕數學給不少人深奧、難親近的感受，為讓更多孩子感受數學的趣味，新北市教育局今（20）日與「數感實驗室」簽署合作備忘錄，局長張明文表示，將與「數感實驗室」合作課程、營隊到人工智慧（AI）競賽，發掘數學應用的多元可能，5月29日也將攜手數感實驗室與台灣電力公司舉辦「新北科學日」。

張明文説，數學隱藏在生活大小事中，盼能以有趣的方式激發孩子的學習熱情，這次合作規劃充滿創意的數學巡迴展與實驗秀，更把「數感課程」帶進科技高中課程，協助學生培養系統化的數學思維，也針對國中小量身打造數感培養的素養題本，期待孩子們可以發現，學數學原來不是死背公式。

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數感實驗室執行長廖珮妤分享，數感實驗室歷年來透過數學營隊、巡迴展覽與家長講座，更以「數感盃」青少年數學寫作及「環遊世界玩數學」全國巡迴展等形式，搭建數位與文學的橋樑；今年運用AI元素規劃「AI數感盃」圖文創作競賽，5月將結合教育局「新北科學日」推出「迷你行動展」展出互動教具，同時串聯「數感跨域實驗秀」於各校巡迴。

教育局補充，這次合作鎖定4大面向，包括「數感課程進校園」、「AI跨域學習應用」、「數感競賽與營隊」及「教師交流與研究」，雙方共同辦理AI數感盃、數學巡迴展與新北數感營隊，盼以多元創新方式，讓更多學子愛上數學。

新北市教育局今（20）日與「數感實驗室」簽署合作備忘錄，局長張明文表示，將與「數感實驗室」合作課程、營隊到人工智慧（AI）競賽，發掘數學應用的多元可能。（記者黃子暘攝）

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