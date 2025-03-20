釋迦樹修剪後防日燒 台東農改場教撇步

釋迦果樹大修剪後噴灑防曬塗料，全株美白。（記者黃明堂攝）

2025/03/20 16:22

〔記者黃明堂／台東報導〕許多需要定期強剪或具落葉性的果樹，枝幹容易發生日燒傷害，台東區農業改良場開發混合輕質碳酸鈣及白膠等材料進行枝幹部位噴施的日燒防範技術，並向農民推廣。

台東農改場盧柏松副場長表示，釋迦及鳳梨釋迦都需要定期進行春季修剪，但修剪後沒有做適當的防曬處理，枝幹就很容易因長時間曝曬在陽光下，而發生日燒現象，即所謂的「曬傷」。曬傷的枝幹會有明顯的表皮剝落及開裂症狀，導致樹勢衰弱及病原菌與蟲害孳生等問題。

請繼續往下閱讀...

為預防果樹枝幹日燒傷害，農改場開發混合輕質碳酸鈣及白膠等材料進行枝幹部位噴施的日燒防範技術，於日曬時能降低枝幹的表面溫度達5℃~13℃，有效避免枝幹開裂，其調配及操作方法相當簡單，鼓勵農友在果樹修剪後及落葉期使用，可保護枝條免受日燒傷害。

果樹枝幹日燒的範圍很廣，在主幹、主枝及亞主枝等部位都可能發生。為防止日燒傷害，可在修剪、落葉後，新梢抽出前，於果樹全株噴施輕質碳酸鈣。輕質碳酸鈣需混合白膠及水一起使用，建議混合比例為8公斤：1公斤：20公升，需於噴施當天新鮮調配並充分攪拌後使用。

噴施工具可採空壓機搭配噴砂槍頭或利用果園常備的噴霧車；以噴霧車的效率較高，但需注意調配輕質碳酸鈣時的加水量，應控制在藥桶容量的70%至80%，以免發生超載問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法