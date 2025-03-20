為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    玉山步道積雪約7公分 住宿排雪山莊41山友未登頂

    玉山19日降下大雪，除步道覆蓋一層白雪，步道鐵鍊也都結出冰晶。（圖由玉管處提供）

    玉山19日降下大雪，除步道覆蓋一層白雪，步道鐵鍊也都結出冰晶。（圖由玉管處提供）

    2025/03/20 14:58

    〔記者張協昇／南投報導〕受強烈大陸冷氣團影響，玉山昨（19日）降雪，包括山林植被及通往主峰步道鐵鍊區都結出冰晶霧淞，形成一片銀白色的雪國世界，景色相當浪漫，今天雖未再下雪，但玉山步道從排雲山莊以上積雪約7公分，昨即有41位住宿排雪山莊山友未登頂，提醒山友若近日積雪未消融，冰岩混合地形攀登危險性高，仍應避免冒險登頂，以維護自身安全。

    玉山昨上午9點半開始降雪，持續到10點多仍在下，排雲山莊周邊即可見雪花紛飛，從排雲山莊以上的步道都覆蓋著一層厚厚的白雪，山林植被、步道鐵鍊及排雲山莊的廣場圍欄，都結出美麗的冰晶霧淞，宛如置身浪漫的北國世界。

    玉山國家公園管理處表示，昨住宿山莊的41名山友考量安全並未登頂，今天排雲山莊低溫仍在零下3度，雖未再下雪，但步道積雪仍未消融，路況不佳，提醒近日規劃攀登玉山群峰的山友，應備妥冰爪、冰斧、頭盔等雪地裝備，並且需要有專業嚮導帶隊，通過碎石坡積雪結冰險峻地形或風口鐵柵欄脫離處需謹慎通行，並做好個人風險評估，勇於撤退，避免冒險登頂。

    玉山排雲山莊19日雪花紛飛，今日氣溫仍低，廣場座椅及圍欄結出美麗的冰晶。（圖由玉管處提供）

    玉山排雲山莊19日雪花紛飛，今日氣溫仍低，廣場座椅及圍欄結出美麗的冰晶。（圖由玉管處提供）

    玉山排雲山莊20日低溫仍在零下3度。（圖由玉管處提供）

    玉山排雲山莊20日低溫仍在零下3度。（圖由玉管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播