玉山步道積雪約7公分 住宿排雪山莊41山友未登頂

玉山19日降下大雪，除步道覆蓋一層白雪，步道鐵鍊也都結出冰晶。（圖由玉管處提供）

2025/03/20 14:58

〔記者張協昇／南投報導〕受強烈大陸冷氣團影響，玉山昨（19日）降雪，包括山林植被及通往主峰步道鐵鍊區都結出冰晶霧淞，形成一片銀白色的雪國世界，景色相當浪漫，今天雖未再下雪，但玉山步道從排雲山莊以上積雪約7公分，昨即有41位住宿排雪山莊山友未登頂，提醒山友若近日積雪未消融，冰岩混合地形攀登危險性高，仍應避免冒險登頂，以維護自身安全。

玉山昨上午9點半開始降雪，持續到10點多仍在下，排雲山莊周邊即可見雪花紛飛，從排雲山莊以上的步道都覆蓋著一層厚厚的白雪，山林植被、步道鐵鍊及排雲山莊的廣場圍欄，都結出美麗的冰晶霧淞，宛如置身浪漫的北國世界。

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玉山國家公園管理處表示，昨住宿山莊的41名山友考量安全並未登頂，今天排雲山莊低溫仍在零下3度，雖未再下雪，但步道積雪仍未消融，路況不佳，提醒近日規劃攀登玉山群峰的山友，應備妥冰爪、冰斧、頭盔等雪地裝備，並且需要有專業嚮導帶隊，通過碎石坡積雪結冰險峻地形或風口鐵柵欄脫離處需謹慎通行，並做好個人風險評估，勇於撤退，避免冒險登頂。

玉山排雲山莊19日雪花紛飛，今日氣溫仍低，廣場座椅及圍欄結出美麗的冰晶。（圖由玉管處提供）

玉山排雲山莊20日低溫仍在零下3度。（圖由玉管處提供）

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