加里山登山步道木棧橋補強 4/21~4/25封閉大坪支線

加里山登山步道大坪支線3K+300棧橋基礎（紅圈處）掏空。（圖由林業及自然保育署新竹分署提供）

2025/03/20 14:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉加里山被譽為「台灣富士山」，是熱門登山路線，其登山步道多處木棧橋老舊腐朽，林業及自然保育署新竹分署展開補強作業，其中大坪支線3K+300處木棧橋基礎掏空，須辦理拆除作業並整理路基，預定於4月21日至25日封閉大坪支線步道，請山友配合改道。

林業及自然保育署新竹分署表示，為維護遊客安全，加里山登山步道經分署委外辦理設施檢測結果，多處木棧橋老舊腐朽須辦理補強作業，工程已於17日展開，預計4月30日完成。

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新竹分署指出，其中大坪支線3K+300處木棧橋基礎掏空，須辦理拆除作業並整理路基，預定於4月21日至25日封閉大坪支線步道，施作期間由大坪登山口進入的山友請遵循現場牌誌指示提前改道由杜鵑嶺線步道或於大坪支線1.1K處繞行替代山徑登頂。

新竹分署表示，因改道及替代路線均較大坪支線陡峭，山友行進時請留意自身體能及身體狀況。相關步道資訊可查詢台灣山林悠遊網，如有相關問題可電洽林業保育署新竹分署電話:03-5224163分機234或241。

加里山登山步道木棧橋木梁腐朽。（圖由林業及自然保育署新竹分署提供）

加里山登山步道封閉改道路線圖。（圖由林業及自然保育署新竹分署提供）

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