紫爆了！石棹長青居、瑞里紫藤盛開 週末上山賞花不踩雷

嘉義縣竹崎石棹長青居紫藤盛開，吸引不少遊客入園賞花。（記者蔡宗勳攝）

2025/03/20 14:45

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕與阿里山花季同場爭豔的瑞里紫藤花季，受到低溫影響，今年花期略有延誤，遲至這幾天開始綻放，目前20多處賞花點花開約5至8成，這個週末進入最佳觀賞期，最早綻放的石棹長青居已經爆開，觀賞期只剩7天左右，賞花要及時。

紫藤和櫻花都禁不起強降雨的威脅，雖然前幾天的天氣不佳，山區下了幾場雨，還好累積雨量不算多，對紫藤的花況影響不大，長青居是大阿里山紫藤的第一波高峰，上個星期就進入盛開階段，下雨造成落英繽紛，園主將落花掃起來在紫藤棚下堆成心形，別有一番情境，遊客紛紛拍照留念。

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長青居除了紫藤爆開，還有環繞民宿的麝香木和紫藤樹下的君子蘭，為維護民宿的住宿環境品質，賞花開放時段為早上9點到下午5點，入園清潔費為50元。

梅山瑞里擁有全台最多紫藤花，嘉166縣道沿線及周邊觀賞紫藤景點逾20處，景象浪漫，是台灣最知名的紫藤花景點，如果從竹崎水道入山，76.8公里處幼葉林餐廳的紫藤已花開8成迎賓，「阿霞便當」對面白色紫藤與紫色紫藤相互輝映，已經成了近2年的賞花焦點，目前紫、白紫藤也都花開7成，今天起陽光普照，在陽光高溫摧化下，這個週未花況可期。

茶壺民宿前的紫藤花廊是瑞里紫藤觀賞指標之一，目前花開約8成，吸引不少遊客上山觀賞；源興宮前「小公主咖啡」、王鼎茶園民宿、青葉山莊、瑞里印象民宿、阿喜紫藤民宿等也都花開7、8成，滿山的紫藤盛開令人目不暇給。

嘉義縣竹崎石棹長青居紫藤花被雨水打落，園主堆積成心形。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣梅山瑞里紫、白色紫藤相互輝映。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣梅山瑞里茶壺民宿的紫藤花廊道。（記者蔡宗勳攝）

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