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    土城司法園區2027年完工 將蓋大型森林公園、社會住宅

    土城司法園區將作為司法機關的遷建基地。圖為園區現址。（記者陳奕劭攝）

    土城司法園區將作為司法機關的遷建基地。圖為園區現址。（記者陳奕劭攝）

    2025/03/20 14:49

    〔記者陳奕劭／新北報導〕土城司法園區正在興建中，總經費178億元，預計2027年10月完工並交付用地，司法園區落成後將作為司法機關的遷建基地，並設置森林親子特色主題的公一公園與社會住宅，未來提升司法環境，同時帶動周邊生活機能。

    立法院內政委員會今天（19日）考察司法園區現址，隨後赴埤塘里活動中心召開說明會，內委會召委吳琪銘、立委蘇巧慧、張智倫、前立委盧嘉辰、新北市府副秘書長柯慶忠、市議員卓冠廷、呂家愷、蘇泓欽、林銘仁、江怡臻等人出席，場面冠蓋雲集。

    內政部國土管理署土地重劃工程處處長蕭喻鴻簡報指出，司法園區總面積約84.07公頃，區段徵收面積64.82公頃，其中，司法專用區面積8.09公頃，將作為新北地方法院、新北地方檢察署新址；機關用地面積12.81公頃，將作為台北看守所、台北女子看守所新址；公設用地面積21.25公頃，將興建公一公園、滯洪池等設施，其餘有16.45公頃住商用地、5.12公頃交流道用地、1.1公頃社會住宅用地，預計2027年10月完工，未來須請新北市府協助樹木移植、公一公園都市設計審議作業。

    吳琪銘表示，司法園區是地方發展的重要推力，園區南側有大片空地，地方長期期盼活化，未來將結合金城交流道，串聯科技園區，推動AI產業進駐，而看守所舊址有望成為「新北大巨蛋」，承諾將積極爭取。

    林銘仁指出，司法園區用地交付後，希望新的司法機關如期完工，加速搬遷進度，期待看守所舊址爭取大巨蛋、立法院進駐；江怡臻說，目前看到2027年底整地排水相關工程，但公一公園何時完工無具體時程，此外中央把樹木移植作業全交由新北市府、公所，然而移植程序繁雜專業，呼籲中央仍應扛起責任。

    內政委員會在埤塘里活動中心召開說明會，立委吳琪銘（中）、蘇巧慧（左5）、張智倫（左4）、前立委盧嘉辰（左6）、新北市府府祕書長柯慶忠（右1）等人出席。（記者陳奕劭攝）

    內政委員會在埤塘里活動中心召開說明會，立委吳琪銘（中）、蘇巧慧（左5）、張智倫（左4）、前立委盧嘉辰（左6）、新北市府府祕書長柯慶忠（右1）等人出席。（記者陳奕劭攝）

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