台中太平枇杷評鑑 黃實全、沈阿香奪枇杷王

台中太平枇杷進入產季，太平區農會今天邀請學者、專家舉行枇杷評鑑。（記者陳建志攝）

2025/03/20 13:03

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平枇杷進入產季，為了提供枇杷果農相互交流的平台，太平區農會今天舉行枇杷評鑑，共有7個枇杷產銷班、48位果農參賽，經過外觀、顆粒大小等項目評分，個人組由黃實全及沈阿香榮獲第1名，成為本年度的枇杷達人，第2名為張和順等4人，第3名則為陳明彰等6人；團體組則由枇杷產銷第7班拿下第一名。

太平區公所和太平區農會今天舉行枇杷評鑑，共吸引7個枇杷產銷班、48位果農參賽，邀請農糧署中區分署、台中區農業改良場、中興大學等農業研究單位專家擔任評審，依據成熟度、果形是否優良、絨毛是否完整、有無皺紋、有無病斑、藥斑、碰傷、果肉是否細緻、糖度、果皮是否易剝及顆粒大小均勻程度等層面逐一評比。

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擔任評審的台中區農改場助理研究員吳庭嘉表示，去年連續多個颱風侵襲下，造成今年枇杷第1批和第2批的花受影響，不過在農民細心照顧下，整體品質仍佳，強調受氣候影響目前糖度較低，但3月底之後糖度、風味將越來越好。

太平農會總幹事余文欽表示，透過專家學者公開、公平的評分，提供果農一個交流的平台，並讓認真照顧、管理的果農獲得肯定，強調因受到氣候影響，今年產量比往年少了1至2成，產期也延後，但是品質一樣好，因產期延後採收可到4月底，歡迎大家多多選購優質的太平枇杷。

評審結果，個人組黃實全及沈阿香榮獲第1名，成為本年度的枇杷達人，可獲得1萬2千元獎金和獎盃；黄大川、張和順、李昌基、黃大瑋等4位獲得第2名，可獲得8千元獎金；陳明彰、黃濬昶、林育如、張清標、黃玲紅、劉雨松等6位則拿到第3名，可獲得5千元獎金；團體組第1名為枇杷產銷第7班，第2名為枇杷產銷第2班，第3名為枇杷產銷第6班，農會將頒獎表揚。

太平區農會今天舉行枇杷評鑑，太平區農會總幹事余文欽（左3）、理事長黃文生（右1）、常務監事陳展群（右2）等人稱讚今年枇杷整體品質仍佳。（記者陳建志攝）

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