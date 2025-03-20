「天靈靈·樂齡靈」Podcast節目開播 竹東將設樂齡學習數位示範體驗場域

新竹縣政府教育局邀請主持人魏士翔（右1）以高齡者教育為主軸，規劃30集節目，結合樂齡族及時下新知，讓聽眾認識如何聰明及優雅得變老。（新竹縣政府提供）

2025/03/20 13:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府教育局為推廣終身學習，推出「樂齡新樂園陪你走更遠」Podcast節目計畫，今年的主題「天靈靈·樂齡靈」已開播，每週五上架全新節目，隨選隨聽、不受時空限制；而承辦的竹東鎮樂齡學習優質中心，今年更獲得教育部補助，將設置新竹縣樂齡學習數位示範體驗場域，預計5月份揭牌，可提供高齡者數位諮詢服務。

縣長楊文科表示，新竹縣雖然是最年輕縣市，但2025年65歲以上高齡者也已達總人口14%，正式成為高齡社會。因應人口快速老化，新竹縣持續透過跨域合作、結合社區資源，發展「樂齡學習共學圈」，辦理了祖父母節祖孫追星、樂齡優質線上課程、走秀等多樣化的樂齡活動，提昇長者學習動機，增進身心健康，愛上學習新事物。推出Podcast節目，希望結合科技運用，提供更多元的學習機會。

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教育局長楊郡慈指出，從2022年11月起推出的「樂齡新樂園陪你走更遠」Podcast節目計畫，今年主題為「天靈靈樂齡靈」， 繼續邀請跨界的青年主持人魏士翔，以高齡者教育為主軸，規劃30集節目，結合樂齡族及時下新知，讓聽眾認識如何聰明及優雅得變老，內容跨世代，樂齡族群一定要聽，年輕族群更要聽！

楊郡慈說，承辦Podcast節目計畫的新竹縣竹東鎮樂齡學習優質中心，獲得教育部補助設置新竹縣樂齡學習數位示範體驗場域，預計5月揭牌，將成為全國10所高齡者數位諮詢中心之一。7 月起新增「潮爺奶，來分享」的單元，即是數位示範體驗場域所開設基礎Podcast製播課程學員成果。歡迎大家打開耳朵，迎接有靈活的生活、有靈魂的生活、富有靈感的生活！

該節目將於每週五在Apple、Spotify、SoundOn等各大串流平台上架，更多資訊請上「新竹縣政府樂齡學習中心專屬粉絲團」FB粉絲專頁查詢。

主持人魏士翔在全新第4季「天靈靈·樂齡靈」節目中持續與長輩暢談樂齡時下新知，每周五準時上架。（新竹縣政府提供）

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