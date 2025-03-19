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    行的安全！內壢國中校門口人車分流 平鎮中豐路山頂段設人行道護欄

    桃園市中壢區內壢國中學生多達近2400人，家長反映學校北大門是教職員開車進出，與學生上下學動線重疊，擔心有危險之虞，盼人車分流。（桃園市議員黃崇真提供）

    桃園市中壢區內壢國中學生多達近2400人，家長反映學校北大門是教職員開車進出，與學生上下學動線重疊，擔心有危險之虞，盼人車分流。（桃園市議員黃崇真提供）

    2025/03/19 23:12

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區內壢國中學生多達近2400人，但周邊巷道狹小，學生上下學有危險之虞，市議員黃崇真邀集區公所、交通局、校方等單位今天會勘，將在北大門入口處設立交通錐及連結桿，分流人車；市議員陳韋曄則在平鎮區中豐路山頂段爭取36公尺人行道護欄，避免機車騎士搶快騎上人行道，保障行人安全。

    內壢國中學務主任李孟倫說，因學生家長反映學校北大門為教職員開車進、出之地，與學生上下學動線重疊，擔心有危險之虞，因此會勘後，學校按討論方向，在北大門入口處規劃設3區動線，左、右給學生行走，中間給教職員行車，先跟教職員宣導後，擬於下週實施，另會勘中，學校也提出降低速限字樣、復華街186巷增設小綠人號誌的建議，分別由區公所、交通局施作；中壢區公所工務課長姚志儒回應，待公所派工後，1個月內施作完成。

    平鎮區中豐路山頂段處於來往龍潭、平鎮的重要交通要道，上下班尖峰時刻車流尤其壅塞，市議員陳韋曄說，他在臉書社群「我是平鎮人」看到民眾反映，因為人行道沒有護欄，不少機車搶快騎上人行道，威脅行人與騎士安全，甚至釀成意外，他與湧豐里長嚴偉英邀集相關單位會勘後，交通局在山仔頂停車場旁的中豐路，設置人行道護欄，長度約36公尺，上週二已施作完成，爭取安全的步行空間。

    會勘中，內壢國中另提復華街186巷增設小綠人號誌的建議。（桃園市議員黃崇真提供）

    會勘中，內壢國中另提復華街186巷增設小綠人號誌的建議。（桃園市議員黃崇真提供）

    平鎮區中豐路山頂段的人行道，過去不少機車騎士搶快騎上人行道，威脅行人安全。（桃園市議員陳韋曄提供）

    平鎮區中豐路山頂段的人行道，過去不少機車騎士搶快騎上人行道，威脅行人安全。（桃園市議員陳韋曄提供）

    桃園市交通局在山仔頂停車場旁的中豐路，設置36公尺人行道護欄，上週二已施作完成。（桃園市議員陳韋曄提供）

    桃園市交通局在山仔頂停車場旁的中豐路，設置36公尺人行道護欄，上週二已施作完成。（桃園市議員陳韋曄提供）

    桃園市議員陳韋曄與平鎮區湧豐里長嚴偉英邀集相關單位會勘後，交通局在山仔頂停車場旁的中豐路，設置人行道護欄。（桃園市議員陳韋曄提供）

    桃園市議員陳韋曄與平鎮區湧豐里長嚴偉英邀集相關單位會勘後，交通局在山仔頂停車場旁的中豐路，設置人行道護欄。（桃園市議員陳韋曄提供）

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