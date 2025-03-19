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    高雄列管比特犬502隻全國最多 近3年查獲飼主疏縱5件裁罰18萬

    高雄列管比特犬全國最多，尚收容11隻比特犬待認養。（記者陳文嬋攝）

    高雄列管比特犬全國最多，尚收容11隻比特犬待認養。（記者陳文嬋攝）

    2025/03/19 22:11

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕台北市發生比特犬咬人事件，引發社會關注，高雄市列管502隻比特犬是全國最多，尚有11隻比特犬收容待認養，近3年查獲飼主疏縱比特犬5件，所幸均未咬傷人，總計裁罰18萬元，動保處已再次行文飼主強化管理責任及出入公共場所應遵守規定，最重可開罰15萬元並沒入比特犬。

    比特犬是農業部列為6種危險性犬種之一，農業部自111年3月1日公告禁養比特犬，飼主應於112年2月28日完成寵物登記及晶片植入，高雄市目前列管502隻比特犬皆為個人飼養，且依規定完成登記。

    動物保護處近3年查獲飼主疏縱比特犬5件，包括111年2件、112年2件、113年1件，有2件是飼主帶比特犬出入公共場所，沒有防護措施咬傷流浪犬裁罰3萬元，其中1件飼主事後又涉棄養比特犬累計開罰6萬元；另外3件出入公共場所沒有防護措施各裁罰3萬元；總計裁罰18萬元，所幸均未咬傷人。

    此外，高雄市壽山及燕巢收容所，目前收容11隻比特犬、2隻獒犬等待認養，由於比特犬較為兇悍，大多單獨關籠，部分比特犬被救援進來，不會攻擊其他犬隻，才會收容在一起。

    動保處已再次行文502隻比特犬的飼主，強化飼主管理責任，以及出入公共場所應遵守規定，若無故侵害他人之生命或身體，致造成他人生命或身體傷害動物，將依據違反動物保護法規定，逕行沒入飼主動物。

    動保處說，依據動保法規定，具攻擊性寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由有成年人伴同，並採取適當防護措施，包括繫1.5公尺以內牽繩，同時要配戴透氣口罩，違者可開罰3萬至15萬元。

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