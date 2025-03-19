軍方提供土地拓寬龍慈路 桃市府編預算為六軍團蓋體育館

桃園市政府進行中壢區龍慈路拓寬工程，部分土地由軍方提供，市府同意興建幫忙興建綜合體育館，市府編列1.7億元預算與龍恩市民活動中心一起興建，圖為示意圖。（新工處提供）

2025/03/19 19:33

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府進行中壢區龍慈路拓寬工程，其中都內段從龍慈路、龍岡路3段路口為起點，終點至營德路，由於要穿越營區，市府與陸軍六軍團多次協商達成代拆代建模式讓市府使用軍方土地；為此市府編列預算為軍方興建體育館，第2次招標已有2家投標，將於28日進行公開評審，預計明年第4季可完工啟用。

新建工程處長呂紹霖說，當初市府與六軍團協商，由六軍團提供道路用地外市府則幫忙軍方興建綜合體育館，經地方爭取後在原址興建龍恩市民活動中心，市府今年編列1億7千餘萬元預算興建，其中龍恩活動中心大約4千萬元，其餘1億3千餘萬元則是綜合體育館經費。

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呂紹霖說，工程預計興建1幢2棟建物，2棟建物都有獨立出入口不會干擾，其中陸軍第六軍團體育館，包含綜合球場，可提供4座羽球、1座籃球場、1座排球場彈性使用，另有桌球室、體適能室及韻律教室等，樓地板面積共計1752平方公尺，龍恩市民活動中心則包含禮堂、 研習室、里辦公室及相關附屬空間，樓地板面積共計496平方公尺。

當地的龍恩里長胡李聰明表示，龍恩里由於缺乏公有地，長期以來一直沒有屬於里民的活動中心，之後因為兵源減少，位於龍岡大操場天幕籃球旁的游泳池沒人駐守開始雜草叢生，之後透過立委呂玉玲向國防部爭取，剛好又碰到龍慈路議題，軍方同意釋出土地供活動中心及體育館使用，地方上都很期盼市民活動中心早日完工啟用。

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