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    「鹽定一生」串起幸福契機 嘉義縣府攜手台南市府辦公務員聯誼

    嘉義縣政府與台南市政府攜手舉辦公務員聯誼活動。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣政府與台南市政府攜手舉辦公務員聯誼活動。（記者林宜樟攝）

    2025/03/19 16:19

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕地方政府業務繁忙，公務人員需適時放鬆喘息，嘉義縣政府與台南市政府攜手，今天舉辦「鹽定一生」環境教育暨未婚聯誼，有52名未婚公教員工男女各半報名，拓展人際、增進兩性互動，在布袋洲南鹽場舉行破冰活動，縣長翁章梁到場勉勵公務員掌握緣分，而有交往、進而結婚的機會。

    嘉義縣首度與台南市合作，讓聯誼跨越縣市界限，促進交流，翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑、嘉義縣府人事處長楊景丞、台南市府人事副處長彭吉雄到場，鼓勵公務員搭建友誼與愛情的橋樑。

    翁章梁說，姻緣不在於交往時間長短，而在於緣分，曾有替代役常到縣府送公文，進而認識縣府員工而交往、結婚；公務人員在公務系統服務，生活環境相似，會有共同話題，可培養感情基礎，縣府創造緣分的平台，若能成全佳偶，會邀台南市長黃偉哲一起到婚禮祝賀。

    參與者涂小姐表示，有跨縣市的交流機會很難得，希望一整天下來能有更多互動機會；賴先生說，盼藉由平台認識更多人，未來對於結婚生子也有一定的期望。

    布袋鎮洲南鹽場建於清道光年間，2008年起重新活化，成為兼具歷史文化與環境教育價值的場域，縣府結合環境教育與聯誼，讓公務員認識布袋鹽業文化，也透過分組互動遊戲、自由交流時間拉近彼此距離。

    參與人員在布袋鎮洲南鹽場體驗採鹽。（記者林宜樟攝）

    參與人員在布袋鎮洲南鹽場體驗採鹽。（記者林宜樟攝）

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