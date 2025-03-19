違規廣告滿天飛！ 名人、名醫代言都翻車

衛福部食品藥物管理署今天公布2024年「十大違規食藥廣告」，並揭露業者透過名人、名醫背書，包裝保健食品誇大療效，誤導消費者。（圖由食藥暑提供）

2025/03/19 14:36

〔記者邱芷柔／台北報導〕違規廣告滿天飛！2022年至2024年，全台違規廣告案件累積超過2.5萬件，裁罰金額突破10.68億元，相當於每天有近23件違規廣告現形！衛福部食品藥物管理署今（19日）公布2024年「十大違規食藥廣告」，並揭露業者透過名人、名醫背書，包裝保健食品誇大療效，更令人震驚的是，部分業者不僅找名醫代言，甚至偽造醫學論文，讓假資訊披上「專業」外衣，混淆視聽。

食藥署公布的違規名單中，多位藝人、網紅因代言違規產品遭罰。其中郭子乾代言「A.H.A關捷挺固立」遭罰216萬元，是此次最高罰款。廖峻代言「萬年堂全酵激酶EX」被罰60萬元；網紅七七老大（曾軒彥）代言「超能煥活蘊髮精粹」、黃西田代言「龜鹿杞凍」、林美秀代言「肽股力」，3人皆各被罰4萬元。

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台灣腎臟醫學會理事宋俊明指出，健康食品市場經常鎖定「亞健康」族群，透過偽造研究、醫師推薦和科學術語誇大療效，例如「逆轉腎臟病」、「修復心血管」、「調節免疫系統」，但這些宣稱缺乏嚴謹的臨床實證。他舉例，此次名列十大違規廣告的「活化勝」不僅找來醫師代言，聲稱益生菌能改善慢性腎臟病（CKD）甚至逆轉洗腎，甚至不惜偽造論文來提升可信度。

宋俊明強調，台灣每8人就有1人罹患腎病，但80％患者在病情進展至第3期（中度腎病）時仍未接受治療，許多未經證實的保健食品與療法，讓病人誤以為可避免洗腎，結果反而延誤治療，導致病情惡化。

他表示，台灣腎臟醫學會已發表聲明，強調醫師應堅持醫學倫理，不應參與誇大不實的商業宣傳，同時提醒消費者購買保健食品前應查證產品資訊，並呼籲政府強化法規執行與廣告審查，讓違規業者付出應有代價。

對於違規名單中有醫師代言，但並未見醫師遭罰，食藥署企業及科技管理組組長許朝凱說明，該產品成分大多是乳酸菌，卻涉及醫療效能，去年累計裁處308萬元，該違規廣告由嘉義市衛生局裁處，而為產品代言的腎臟科醫師江守山屬台北市衛生局管轄範圍，目前查無該醫師被裁處的紀錄，地方政府有其裁量標準，食藥署予以尊重。

食藥署公布的違規名單中，多位藝人、網紅因代言違規產品遭罰。（圖由食藥暑提供）

違規廣告滿天飛！2022年至2024年，全台違規廣告案件累積超過2.5萬件，裁罰金額突破10.68億元。（圖由食藥暑提供）

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