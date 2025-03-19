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    中山大學、高雄大學合校露曙光 2校有意重啟協商

    中山大學校長李志鵬（左）與高雄大學校長陳啓仁（右）今2校進行交流，有意對於合校一事重啟協商。（記者許麗娟攝）

    中山大學校長李志鵬（左）與高雄大學校長陳啓仁（右）今2校進行交流，有意對於合校一事重啟協商。（記者許麗娟攝）

    2025/03/19 15:20

    〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學與國立高雄大學2校合併案已討論多年，2023年3月對於合併後校名仍維持以「中山大學」為名無共識而破局，今（19）日中山大學邀請高雄大學校長、副校長等逾20名一級主管到中山大學交流，雙方皆有意對於合校一事重啟協商。

    中山大學指出，學校已於3月5日行政會議通過，支持與高雄大學探究合校的可能性，並進行相關議題討論，今邀請高大主管分享其展望並提出看法，至於合校與否，仍待2校進一步討論。

    高雄大學校長陳啓仁表示，近年來由於國際趨勢與產業發展的戰略調整，高雄市扮演了十分重要的角色，作為作育人才的高等教育與學術機構，大學的責任愈形重要。高雄大學作為台灣最年輕的國立大學，致力於高科技人才的培育對接，加上的法學院、建築學系、土木與環境工程學系等特色學術單位、以及位於科技群業軸心的廣大校地等資源，皆是能與中山大學深化實質合作的條件與能量，2校多年來合作已具基礎，透過近來更積極的互訪，更希望提升2校的合作層次與發展決心。

    中山大學校長李志鵬強調，中山與高大自2014年即結盟合作，並於各領域厚植研究能量。中山大學致力鏈結大高雄地區大學與研究單位，組隊爭取大計畫，並規劃大高雄區域特色領域研究，包括生活化醫學研究、下世代半導體生長與封測、量子資安研究、海洋工程與海洋科學研究港市合一所需之管理人才與物流研究，以及協助傳統產業高科技化轉型等，期能創新並深化與高大的合作項目，共同為大高雄地區的共榮共好打拚。

    去年11月高雄大學邀請中山大學到校交流，雙方就研究、教學資源共享、校園空間規劃等多項議題交換意見，並對持續加深合作、共同提升高教競爭力達成共識。

    中山大學表示，今年3月初，行政會議通過重啟與高大討論合校議題，後續還需經過校務會議表決，如通過，仍待高大6月召開校務會議討論。若雙方均有意願，2校將合組合校工作委員會，分別於校內召開說明會、座談會及公聽會等，廣泛蒐集意見，最終還須由2校校務會議決議是否合校。

    國立中山大學邀請國立高雄大學校長、副校長等逾20名一級主管蒞校交流，雙方有意重啟討論合校議題。（記者許麗娟攝）

    國立中山大學邀請國立高雄大學校長、副校長等逾20名一級主管蒞校交流，雙方有意重啟討論合校議題。（記者許麗娟攝）

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