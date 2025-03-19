嘉市建置14處智慧安全路口 4/7啟用

嘉市建置14處智慧安全路口，將於4月7日正式啟用。（圖由嘉市政府提供）

2025/03/19 14:49

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市為提升市區幹道交通安全與順暢，正試辦14處智慧安全路口計畫，包含中山路與林森西路等4處設置行人專用時相之號誌化路口，及興中街與公明路等10處無號誌路口，預計4月7日正式上線啟用。

市府交通處表示，4處設置行人專用時相之號誌化路口，包含中山路與林森西路、民族路與文化路、中興路與八德路、文化路與文化路297巷（秀泰影城）。

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10處無號誌路口則為興中街與公明路、共和路與長榮街、和平路與朝陽街、國華街與康樂街、蘭井街與廣寧街、安樂街與安和街、安和街與光彩街、大利街與大信街、北榮街與國華街、北興街與竹圍路等。

交通處長許啟明說，這4處號誌化路口係導入AI智慧技術，結合智慧號誌控制系統，實現紅綠燈的智慧調整。AI系統可以根據行人通行狀況，即時延長行人綠燈的秒數，讓行人能夠有更多時間安全通過馬路，減少交通事故風險。

同時，市府配套在行穿線兩端地面崁入LED提示燈條，當行人綠燈亮起時，燈條會同步顯示綠色，提醒行人安全過馬路；當轉為紅燈時，燈條顯示紅色，尤其是文化夜市設有時段性行人專用時相及行人對角穿越線的民族路與文化路口，更可同時發揮提醒過往行人配合行人專用時相安全通過路口，提高夜間或雨天時的可見度。

而針對10處無號誌路口部分，則推出第二代智慧防碰撞警示系統導入辨識能力較高之AI攝影機及雷達偵測設備，該系統可即時偵測支道來車，並通過動態警示牌提示幹道駕駛人，搭配左箭頭、右箭頭警告有左側或右側來車接近，提前預警並提醒駕駛減速慢行。

嘉市推行號誌化路口導入AI智慧技術，結合智慧號誌控制系統，實現紅綠燈的智慧調整。（圖由嘉市政府提供）

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