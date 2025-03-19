「鐵牛賓士」沿路掉泥惹眾怒 業者辯趕去農會投票仍挨罰

有代耕業者駕駛被冠上「鐵牛界賓士」的頂級曳引機，今年春耕期因帶土上路掉落大量泥塊惹議，被民眾檢舉遭罰1200元。（圖環保局提供）

2025/03/19 15:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣一名代耕業者駕駛號稱「鐵牛界賓士車」的高級曳引機完成整地作業，竟忘記沖洗輪胎泥塊就直接上路，一路掉泥，柏油農路瞬間凹凸不平，宛如被炸過一般，民眾拍下驚悚畫面PO網求救，直呼「這根本是鐵牛沿路『拉屎』！」彰化縣農業機械帶土上路聯合稽查取締小組趕到現場，依法開罰1200元，並要求業者立即恢復路面整潔。

面對稽查人員到場開罰，代耕業者喊冤表示，當天正逢農會選舉，他為了趕時間投票，一時疏忽忘記清理輪胎，希望能夠網開一面。但彰化縣政府早已多次宣導「農機帶土不上路」，強調稽查嚴格執行，這次考量業者初犯，祭出最低罰鍰1200元。業者見求情無效，只好摸摸鼻子吞下罰單。

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彰化縣推廣農機帶土不上路已行之多年，大部分代耕業者為了道路安全，都願意配合。黃姓代耕業者指出，一旦農路滿佈泥塊，最危險的就是騎士們，為避免這種情況，他們通常會花10分鐘左右時間，在機具駛離田區前就地清理輪胎泥塊，若趕時間，也會請地主隨後幫忙清刷路面。

黃姓業者透露，耕作季節代耕業者常得趕場搶時間，以稻作每分地收費1500元計算，每天可完成1至2甲地作業，收入約2萬多元，一旦被罰1200元，等於收入直接被打了9折，並不划算，因此絕大部分業者都會主動做好輪胎清潔，避免挨罰。

環保局指出，2022年7月起實施「彰化縣農業機械帶土上路聯合稽查取締作業要點」，每年一期、二期稻作期間，由環保局、農業處、警察局及各鄉鎮市公所聯合稽查，全縣26鄉鎮市巡查，維護農路乾淨平整，避免發生交通事故。經持續宣導與稽查，民眾檢舉的案件已明顯減少，今年迄今僅埔鹽鄉發生1起案例，並開出這張全縣首張1200元罰單，環保局呼籲業者務必遵守規定，共同維護行車安全。

「賓士」 鐵牛沿路拉屎掉泥塊，把柏油農路污染成泥巴路，遭網友檢舉而被罰。（圖環保局提供）

「賓士」鐵牛翻田後直接開上路，一路掉落泥塊，代耕業者求情無效，吞下1200元罰單。（圖環保局提供）

代耕業主被罰錢後還被要求恢復原狀，賠了夫人又折兵。（圖環保局提供）

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