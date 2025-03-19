桃市府率10廠商東京食品展搶商機 促成1.65億元外銷訂單

桃市府率10家在地廠商參加東京國際食品展，吸引許多國外買家洽談。（經發局提供）

2025/03/19 13:00

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕東京國際食品展甫結束，桃園市副市長蘇俊賓今（19）日主持市政會議表示，桃園是台灣食品製造業大本營，今年市府攜手10家桃園在地廠商共同參展，展示茶葉、豆製品、米製品及糕點等特色產品，最終促成新台幣1.65億元外銷訂單，將在地好味道推向國際市場，「這只是一個開始，將持續努力讓世界各地更多消費者認識桃園的優質產品」。

經發局表示，今年是桃市府第5度參加東京國際食品展，並領軍10家廠商赴日，從開展首日就吸引多位買家洽談，像是今年首度參展的優穀食品及恆器製酒，一開展即吸引日本、馬來西亞及中國等買家前來洽詢，唐吉軻德及咖樂迪的買家也至桃園廠商手信坊洽談，未來將有機會在日本更多通路看見手信坊商品，而主打梔子花茶的竹峰茗茶，去年成功將商品出口至日本，吸引買家再度到現場洽談後續合作方案。

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經發局表示，去年首度參展即獲得買家好評的奉茗堂，今年趁勝追擊，透過紅玉紅茶與各國買家交流，其中通路商GMT及MOHINI等買家，也在開展首日洽詢未來合作；今年主推吻魚XO海鮮醬的向記食品，吸引COSTCO至攤位洽談未來合作；去年即獲買家青睞的豆之家珍果鳳梨酥，果乾搭配鳳梨酥的創新吃法，今年仍吸引咖啡店及進出口代理商洽詢，期待未來有進一步的合作，而飲品大廠光泉牧場，更有多組買家洽詢奶茶系列商品，而以健康訴求為主打的興榮碾米廠，則是獲得代理商及咖樂迪的青睞。

蘇俊賓表示，參展廠商有許多是在地農業與在地食品加工業結合，過去參展的外銷訂單水位大約在新台幣1.2到1.3億元左右，今年達到1.65億元是好的開始，代表品質、包裝及行銷都受到國際市場肯定。

桃市府率10家在地廠商參加東京國際食品展，吸引許多國外買家洽談。（經發局提供）

桃市府率10家在地廠商參加東京國際食品展，吸引許多國外買家洽談。（經發局提供）

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