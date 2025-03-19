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    還沒上車！乘客遭車門夾住拖行 台北市公運處重罰6.9萬元

    乘客被公車車門夾住拖行。（記者王冠仁翻攝）

    乘客被公車車門夾住拖行。（記者王冠仁翻攝）

    2025/03/19 12:24

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    可怕！北市公車司機沒注意 女乘客被車門夾住拖行

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北市一名乘客17日晚間搭乘三重客運公車265區間車行經台北車站時，39歲朱姓司機未注意有乘客還沒上車就關閉後車門起步行駛，該乘客被車門夾住拖行一段距離，導致手、腳多處擦挫傷。台北市公共運輸處表示，由於三重客運未依規定通報，加上未善盡管理責任，共開罰6萬9000元，並要求業者負起賠償責任。

    公運處表示，3月17日晚間8點15分左右，三重客運「265區」路線回程行經忠孝西路1段台北車站上下乘客時，未注意尚有乘客未上車就關車門行駛，導致車門夾到乘客後拖行。

    警方調查，當時在公車站候車的其他乘客見狀揮手示意司機停車，朱姓司機當下雖然開啟車門，讓乘客脫困，但見到對方沒有大礙之後，居然逕自將公車駛離，沒有在現場等警方抵達，警方近期將傳喚她到案說明。

    公運處表示，本案未依規定通報，依公路法裁處9000元，另針對三重客運未善盡管理責任裁處6萬元嚴厲處分，已要求公車業者確實協助傷者就醫並負起賠償責任。

    公運處表示將加強台北市公車駕駛長行車安全服務教育訓練，要求駕駛長落實各項標準作業流程，並應確實注意車內外乘客動態，待乘客確實上下車後再關閉車門起駛離站，避免發生車門夾傷乘客情形再次發生，確保行車安全。

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