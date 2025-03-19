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    可怕！北市公車司機沒注意 女乘客被車門夾住拖行

    周女被公車車門夾住拖行。（記者王冠仁翻攝）

    周女被公車車門夾住拖行。（記者王冠仁翻攝）

    2025/03/19 10:29

    〔記者王冠仁／台北報導〕39歲朱姓公車司機駕駛公車，行經台北車站前的公車站停靠區讓乘客上下車後，她疑疏於注意，沒有發現一名周姓女乘客仍未上車，她就關閉後車門並且起步往前行駛，周女被車門夾住拖行一小段距離，導致其手、腳多處擦挫傷。離譜的是，朱事後發現自己闖禍，居然沒有留在現場等待警方到來，還逕自駛離，警方近期將傳喚她到案說明。

    警方調查，這起離譜車禍發生在前天晚上8時許，當時朱女行駛公車，在台北車站前忠孝西路、靠近捷運M5出入口前公車停靠區，讓乘客上下車。她當時疑因疏於注意，沒有發現周姓女乘客才剛踏在公車踏板，仍未完全上車，她就關閉車門往前開。

    周女見車門忽然關閉，來不及閃躲，也因此被車門夾住；公車起步往前行駛後，她也被連帶往前拖行，導致其手腳多處擦挫傷。當時在公車站仍有不少在候車的乘客見狀，嚇得紛紛揮手示意朱女停下，朱女這才發現自己闖禍。

    不過，朱女當下雖然開啟車門，讓周女脫困，她見到對方沒有大礙之後，居然逕自將公車駛離，沒有在現場等到警方到來，行徑離譜。

    警方說，目前已經通知朱女於近期到案說明，同時也呼籲民眾，開車上路若不幸肇事，應於現場等候警方處理，切勿自行駛離。

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