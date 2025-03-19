大學繁星推薦 南投高中錄取率創新高

國立南投高中大學繁星錄取率創新高，25人錄取台大、政大等國立大學。（記者張協昇攝）

2025/03/19 12:53

〔記者張協昇／南投報導〕大學繁星推薦錄取放榜，國立南投高中今年共有65名學生錄取理想大學，包括25名學生錄取國立大學或醫科大學，其中就讀雙語實驗班的李佩霓，國中教育會考只有5B成績，但她不因此而氣餒，反而比別人更加努力，以校排2%的成績，順利錄取政治大學阿拉伯語文學系，印證國中成績不太好也沒關係，只要努力，人生旅程隨時都可逆轉勝。

南投高中表示，今年南投高中繁星錄取率創新高，9成以上的同學以第一志願錄取，皆以選系適性發展為主要考量，除來自名間國中的李佩霓錄取政治大學，來自台中東興國中的黃驗筑，入學成績是2A3B，放棄就讀台中的學校，選擇南投高中雙語實驗班，在師友的鼓勵及高標準的自我要求下，也順利錄取台灣大學歷史系。

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此外，畢業於中興國中的盧欣揚，就讀數理實驗班，在學期間積極參與學校活動，更加入南投高中和日本仙台一高合作辦理的櫻花科技計畫，與日本學生進行多次的學術交流，因此得以開闊眼界，更勇於挑戰自我，其學測成績62級分，達錄取頂大標準，但盧欣揚選擇法律系為第一志願，最後順利錄取東吳大學法律系。

另住在台中的李樂，其學測成績達56級分，一樣可以錄取頂大，但因為對醫學有興趣，選擇中國醫藥大學醫學檢驗生物技術學系為第一志願，也順利高分錄取。

南投高中校長傅國樑表示，今年的繁星推甄，由於導師及任課老師的用心，於學測後積極協助同學填寫志願，因此有不錯的成績，期勉考取的同學維持積極努力的態度，在大學學習也能有亮麗的成績，希望學區優秀的國中同學，能就近選擇南投高中入學，只要立定志向努力，相信也可考取頂尖大學。

南投高中李佩霓繁星錄取政治大學，圖為她參與學校新聞英文播報課程。（南投高中提供）

南投高中盧欣揚同學參加和日本仙台第一高校合作辦理的櫻花科技計畫研討會。（南投高中提供）

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