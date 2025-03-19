世壯運參加者限定！北市文化局推68條文化遊程挖掘城市魅力

文化局也針對賽會參加者加碼推出文化展演活動，範圍涵蓋藝術館所、音樂會及展覽等，眾多藝文場館響應此次盛會，並提供參賽會期間的專屬優惠。（文化局提供）

2025/03/19 12:19

〔記者甘孟霖／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會5月17日將登場，台北市文化局今（19日）宣布為世壯運參加者設計的專屬文化活動，規劃10大主題、68條文化遊程，將於3月20日上午9點開放報名；當天中午12點，世壯運開幕典禮門票也同步開放販售，凡購買開幕門票就有機會抽中「前進2026世界棒球經典賽小組賽」單人日本來回機票，共10個名額。

文化局表示，10大主題包含產業特色、時光漫步、城市巡禮、重返歷史、自然野趣、全民運動、在地信仰、藝術展演、民俗技藝、舌尖記憶，如北投古道溫泉故事、貓空纜車體驗與指南宮導覽、士林故宮巡禮、北投二崎農學體驗農場、士林鳳梨酥DIY等等豐富活動，讓各地參加者深入體驗雙北多元文化與在地風情，參加者在運動之餘放鬆身心，更能透過參與活動感受雙北的獨特魅力。

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文化局說明，報名將於3月20日上午9點開放，截止日為4月30日晚上11點59分；近3000個名額開放給世壯運參加者（選手、隊職員、陪同者及帕拉選手助理員），每人報名1場文化活動並提供雙語服務，請登入賽會報名系統，進入「文化活動」頁面報名。

此外，文化局也針對賽會參加者加碼推出文化展演活動，範圍涵蓋藝術館所、音樂會及展覽等，眾多藝文場館響應此次盛會，並提供參賽會期間的專屬優惠，包括音樂會類型的台北市立國樂團音樂會票價7折優惠，並推出免費贈票活動；台北市立交響樂團的「TSO大師系列」及「名家系列」音樂會提供限量免費名額。

展覽類型有台北表演藝術中心場館語音導覽限量免費名額；台灣新文化運動紀念館導覽；台北流行音樂中心文化館的「唱我們的歌」展覽，參加者可享250元票價優惠，並有限量免費名額。「藝文場館」：台北市立美術館憑證免費入場，台北當代藝術館憑證半價，多家藝術館所免費參觀，包括台北偶戲館、孫運璿科技人文紀念館、李國鼎故居及芝山文化生態綠園等，以及台北市各音樂展演空間Live House提供來店招待或優惠。

除了參加者外，文化局也對市民推出活動，於「設計臺北」臉書粉專策畫「壯寶台北二日遊」互動遊戲，即日起至3月底，只要前往指定藝文場館，找到壯寶並合影，留言分享場館特色，就有機會獲得限量壯寶小吊飾以及壯寶手機支架。

2025雙北世界壯年運動會5月17日將登場，台北市文化局今（19日）宣布為世壯運參加者設計的專屬文化活動，規劃10大主題、68條文化遊程，將於3月20日上午9點開放報名。（文化局提供）

2025雙北世界壯年運動會5月17日將登場，台北市文化局今（19日）宣布為世壯運參加者設計的專屬文化活動，規劃10大主題、68條文化遊程，將於3月20日上午9點開放報名。（文化局提供）

2025雙北世界壯年運動會5月17日將登場。（資料照）

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