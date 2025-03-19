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    社福領域辛苦付出 侯友宜表揚新北131位績優社工社政人員

    新北市文山社會福利中心主任林沂儒（中）獲得「持之以恆獎」，並用心提攜後進。（記者翁聿煌攝）

    新北市文山社會福利中心主任林沂儒（中）獲得「持之以恆獎」，並用心提攜後進。（記者翁聿煌攝）

    2025/03/19 12:15

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府表彰於各社福領域辛苦付出的社工及社政人員，19日舉辦「績優社工暨社政人員表揚典禮」，市長侯友宜感謝新北市辛苦的績優社工和社政人員，在與全國其他縣市相比，預算相對有限的情況下，仍秉持專業精神，全力提供高品質的服務，讓市民感受到溫暖與關懷。

    他表示，新北市政府多年來透過「好日子愛心大平台」及與民間團體的緊密合作，建立起穩固的社會福利網絡，確保市民獲得適切的照顧，今年社工暨社政人員共有131人獲獎，包含社福民間團體、醫療單位、區公所及社會局、教育局和所屬單位等，運用私公協力的策略，創新整合社福資源，讓新北市每個需要服務的對象都能獲得協助。

    台灣世界展望會社工督導蘇奕豪獲得「努力不懈獎」，曾協助單位錄製「兒少保護工作」線上影音教學課程，勇於面對困難案件並樂於分享經驗，協助社工於線上判斷保護性及脆弱家庭案件，並針對個案安全給予需求評估與指示。

    新北市社會局文山社會福利中心主任林沂儒獲得「持之以恆獎」，於新北市出版「新北優社福20方案逕開箱」，將災變的實務情境及經驗，與同事整理社工實務現場情境，及災變通常需注意實務事項，於各種天災（地震、風災、水災）或意外，發揮社福中心及組織立即性危機處理機制，甚至在夜間出勤處理危機個案，備極辛勞。

    三峽區公所社會人文課國民年金服務員呂銀敏投身社福工作23年，致力於健保補助、國民年金等多項業務，服務無數民眾，她去年辦理低收入戶複查時，親赴行動不便者家中訪視，恰遇該民眾突發緊急狀況，立即聯繫消防單位送醫，成功挽救生命。

    八里愛心教養院行政組長吳思緯榮獲「社政績優人員優等獎」，他長期致力於維護院區運作穩定，並積極提供同仁與服務對象周全的支援與協助。

    新北市長侯友宜（右）頒獎表揚131位優秀社工。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（右）頒獎表揚131位優秀社工。（記者翁聿煌攝）

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