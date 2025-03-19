強烈大陸冷氣團撲台！新竹清晨低溫4.2度 明白天起逐日回暖

一週溫度趨勢。（圖由中央氣象暑提供）

2025/03/19 11:10

〔記者林志怡／台北報導〕新一波強烈大陸冷氣團來襲，全台各地清晨冷颼颼，中央氣象署指出，今日各地清晨普遍低溫，白天氣溫也多在20度以下，感受相當寒冷，但天氣將從多雲轉晴，且明天白天起，隨著冷空氣減弱，白天將逐漸回暖，下週一前逐日回溫1至3度不等，但因輻射冷卻明顯，夜間、清晨仍需注意低溫。

中央氣象署預報員謝佩芸指出，今日受到大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，且因環境轉乾，清晨有輻射冷卻效應，新竹、苗栗出現6度以下低溫，其中新竹關西僅4.2度、苗栗大河僅4.7度，另雲林以北到大台北地區也普遍有10度以下低溫，新北、基隆更僅有6度。

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謝佩芸說，今日白天低溫持續，桃園以北、宜蘭地區白天僅15至17度，整日感受寒冷，中部白天氣溫也在20度以下，僅南部地區白天可到21度左右，且明日清晨嘉義以北、宜花地區仍有10度以下低溫，苗栗以北、宜蘭地區則有8度以下低溫。

不過，謝佩芸表示，明日白天起，隨著強烈大陸冷氣團逐漸減弱，接下來每天白天氣溫可回升1至3度，一天比一天溫暖，週五後白天氣溫可達20度以上，並在週日至下週一期間保持溫暖的天氣，不過夜間、清晨仍有機會出現低溫，北部地區可探12度以下。

謝佩芸提到，今日台灣周邊吹東北風，桃園以北、西半部地區雲量較多，東半部、北北基今日有局部降雨，中南部山區有零星雨，但隨著強烈大陸冷氣團的乾燥空氣靠近，竹苗部分地區已可見陽光。

此外，謝佩芸說，接下來幾天天氣將持續好轉，週六前花東、恆春半島仍有機會出現零星降雨，但下週日至下週一期間將轉為多雲到晴，日夜溫差大的天氣，下一波天氣系統預計下週四才會靠近台灣，後方冷空氣的強度有待觀察。

今日清晨低溫分布。（圖由中央氣象暑提供）

未來降雨趨勢。（圖由中央氣象暑提供）

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