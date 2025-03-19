11天咬人2次！傳有意領養人卻步比特犬恐「安樂死」 蔣萬安曝下一步

市長蔣萬安19日出席「台北市與美國蒙哥馬利郡友誼市郡協定簽署儀式」。（記者張嘉明攝）

2025/03/19 11:36

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市發生同一隻比特犬11天內二度跳車咬傷機車騎士，並傳出原本有意領養的飼主忽然卻步，之後若無人領養恐將安樂死。對此，市長蔣萬安表示，昨天已依法沒入，後續將由產發局評估。

比特犬Lucky3月6日先在文山區咬人，時隔11天後又在大安區跳車咬傷附近的機車騎士，引發社會高度關注，後續包括北市動保處時隔11天才對飼主開罰、裁罰內容因應輿論發酵後一改再改、執法標準反覆不定，市府遭質疑行政怠惰且未制定相應SOP，嚴重影響公信力。

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蔣萬安今天上午出席「2025臺北智慧城市國際高峰論壇」，進入會場前被媒體堵訪問及原本有意的領養人卻步，若無人認領比特犬Lucky後續是否可能安樂死？

蔣萬安回應，產發局會做詳盡評估，昨天也已依法沒入，隨後則禮貌稱「我們簽約快開始了，謝謝」一句帶過，快步進入會場。

台北市長蔣萬安（前左）與美國蒙哥馬利郡郡長Marc Elrich（前右）19日一同簽署友誼市郡協定。（記者張嘉明攝）

蔣萬安今天上午出席「2025臺北智慧城市國際高峰論壇」，進入會場前被媒體堵訪。（記者劉詠韻攝）

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