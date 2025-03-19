葉璦菱領軍 全原運嘉年華3/21至3/23嗨翻衛武營

部落女神葉璦菱領軍，全原運嘉年華3/21至3/23嗨翻衛武營。（高市原民會提供）

2025/03/19 11:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕全國原住民族運動會嘉年華訂於3月21至23日，在高雄衛武營都會公園盛大登場，有近200攤美食農特產與文創市集，及免費的100元早鳥消費券！晚會請出部落女神葉璦菱、金曲歌王王宏恩、最粗的戀人巴大雄、ABAO阿爆ft.那屋瓦少女隊等，與民眾連3天嗨翻衛武營。

高市原民會指出，「TAKAO為我贏」嘉年華每天下午2點至晚間8點30分，策畫豐富的原住民族特色展演，首日主題為爆發力，下午由祖韻文化舞團、茂林國小古謠隊、麒麟原住民文化藝術團、阿里山鄒族風笛euvuvu表演藝術團展演原民文化的萬種風情為活動揭開序幕，緊接著有來自大溪地的Te Natira'a南島大溪地舞團，和高雄在地FOCUS樂團、MAFANA樂團與哈雷樂團演出。

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第二天為嘉年華舞嘟力，舞力四射不停歇，下午由FANGCAL舞團、伊斯昂原住民藝術團、Push hand舞蹈團與來自菲律賓的BB DANCE、在地卡那卡那富青年會、達吉亞勒青年會與印尼傳統舞團日央人兒展現傳統舞蹈之美，接著由河紋樂團、原融樂團演出展現青年活力。

最後一天下午由Taivoan大滿舞團、都威運動關懷協會、馬蘭部落拉全國Lakomod與來自異國的李庭莉峇里島文化工作室，以及布農isbabanal演出傳統古調、生命鬥士謝英雄演出有故事的聲音，高雄在地原住民警察團Kisamula與來Jump樂團表演膾炙人口部落經典歌曲。

晚會經典不打烊，開場由娜麓灣樂舞劇團（雅美tao）以達悟族傳統服丁字褲演出傳統舞蹈，接續由編撰出高雄市代表隊主題曲TAKAO Hero的MACAQU茅草屋樂團、金曲歌王王宏恩、最粗的戀人巴大雄ft.地表最強舞棍阿伯以及部落女神葉璦菱壓軸演出，邀大家高唱部落金曲「我心已打烊」，感受嗨唱氛圍。

高市原民會主委阿布斯表示，嘉年華第一天上午12時及下午16時，在現場服務台限量發放100元的早鳥消費券，歡迎市民朋友們來現場取券，感受原住民文化之美，也能體驗各式原民風味美食及烤豬派對。

全原運嘉年華第一天上午12時及下午16時，在現場服務台限量發放100元的早鳥消費券，分別為50元美食餐飲、50元文創與農特產。（原民會提供）

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