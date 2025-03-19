母女3人逛街被當賊報警 網友洗版誠品480

圖為女童當天曾操作的拍貼機。（資料照）

2025/03/19 08:47

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾上週帶著2名就讀小學的女兒前往台中市西屯區「誠品480」百貨逛街，卻發生保全誤將女童當賊，母女突遭5名員警包圍並被強行帶回派出所偵辦，該起事件引發外界熱議，誠品公司公共事務處資深總監曾喜松昨天開記者會道歉，但「誠品生活480」的臉書和IG被網友灌爆，紛紛洗版諷刺「帶小孩去過生日會被抓嗎？」、「以後誰要去？」

一名魏姓女子15日帶著就讀小學4年級和6年級的2名女兒，前往西屯區「誠品480」百貨逛街，但過程中突遭5名員警包圍，指控涉竊盜並將她們帶回派出所，母女3人一頭霧水，小女兒更因此嚇得嚎啕大哭。事後雖證實是烏龍事件，但魏女除不滿警方未經查證就強行帶人，也正式提告誠品報案的保全。

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該起事件也在網路引發熱議，由於事發後在社群上並未做出說明，「誠品生活480」的臉書和IG也因此遭網友洗版，留言質疑「請出來公開道歉，賠償」、「公開道歉吧，不然生意會一落千丈喔」、「原來可以這樣誣賴人喔，請公開道歉」、「貴公司還不肯道歉，是仗勢欺人嗎？」

也有許多網友諷刺「我都不敢靠近你們的自拍機了，免得被報警抓走」、「Po文會不會被報警？」、「不是說是民主國家嗎？逮人不用具體證據的嗎？」、「會不會下次逛書店逛到一半被警察帶走？」

「誠品480」保全誤將女童當賊，讓民眾突遭5名員警包圍並被強行帶回派出所偵辦，「誠品生活480」的臉書和IG因此遭網友灌爆，紛紛洗版諷刺「帶小孩去過生日會被抓嗎？」、「以後誰要去？」（圖擷自IG、臉書）

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