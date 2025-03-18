新北捷運財務壓力增大 總經理：採用「新北模式」開源節流

新北捷運公司路線逐漸擴增，最大挑戰是如何減少虧損增加營收。 （記者翁聿煌攝）

2025/03/18 21:33

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市捷運路線陸續完工開通，明年將有三鶯線啟用，外界擔心新北市搭乘人次遠不如台北市，是否會造成新北市財務的沈重負擔？新北市捷運公司總經理吳國濟表示，新北市的捷運搭乘人次每天約10萬人次，相較於台北市的200萬人次，只靠票務收入無法平衡收支，但是新北捷採用「新北模式」開源節流，新北捷有信心少虧為盈，並且邁向長期獲利。

新北市捷運列車載著新北市民眾和學生，一班班快速來往各個站點上班上學，已成為新北市民熟悉的日常景象，但是受到路線區域與人口分布密度的限制，新北市捷運公司營運7年來，也累積8億餘元的虧損，如今在新北捷的努力下，已逐步有所改善。

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吳國濟指出，台北市捷運路網集中在大台北的蛋黃區，民眾來往便利，乘客多次搭乘率高，新北捷的路線從蛋黃區延伸到較偏遠的蛋白區，民眾搭乘的需求就只有早晚通勤各一次，票務收入難與蛋黃區相比，這是台北市與新北市捷運運輸環境的客觀差異，所以新北捷從淡海線經營初期，每年都有1、2億元的虧損，但近年隨著淡水人口成長，加上副業經營，收支已逐漸打平。

他指出，新北捷運路線負有帶動城市發展、逐步改變城市面貌的功能與目標，必須要看路線的長期效益，但這不代表捷運公司坐視虧損，等著未來才會賺錢，因此他任內除了吸取台灣最先發展捷運的台北市經驗，更要積極想設法，縮短捷運的虧損期，增加能獲利的副業收入，打造能開源節流的「新北模式」。

吳國濟舉例，捷運營運一開門就要花錢，台北市在每天200人次的營運量規模，有6千多個正式員工、外加2千多個保全、清潔人力，新北捷如果比照台北市各站及機廠的人力編制，搭乘人次卻不到10分之1「賠都賠不完」，所以新北捷的人力編組至今已經過3次檢討精簡，「1個人當3個人用」。

吳國濟解釋，這不是說要壓榨勞力，而是要讓每個人力的效益極大化，評估新北市的運量現況，在不降低安全和服務品質的前提下，不用輪3班的維修、站務和清潔人力，就可以減成2班、甚至1班就可以，再視運量滾動式修正調整。

在開源上，新北捷開先例，在淡海線的高架梁柱上開放廣告租用增加營收，去年12月起，新北捷與全家超商合作，由全家提供品牌及經營技術知識，由新北捷運公司提供人力，在捷運十四張站經營超商，消息曝光後，吳國濟笑說各都的捷運公司都來取經。

開源節流的積極做法，讓新北捷運的營運績效已從虧損轉負小有盈餘，吳國濟說新北捷不敢自滿，除了現有的環狀線、淡海線和安坑線，明年三鶯線要啟用，民意還在爭取五泰（五股泰山）輕軌、深坑輕軌，淡海輕軌第2階段等新路線，將帶給新北捷更大的營運挑戰。

新北捷運公司每天10萬人次的運量，仍遠低於台北捷運的200萬人次。（記者翁聿煌攝）

新北捷運公司將高架墩柱開放廣告招租增加營收。（記者翁聿煌攝）

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