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    他靠「早睡早起」讀書心法 繁星拚進清大

    陳群崴靠「早睡早起」，每晚7、8點就寢，凌晨3點起床讀書，繁星拚上清華大學。（記者蘇孟娟攝）

    陳群崴靠「早睡早起」，每晚7、8點就寢，凌晨3點起床讀書，繁星拚上清華大學。（記者蘇孟娟攝）

    2025/03/18 17:12

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學繁星放榜，台中市忠明高中學生陳群崴身體力行「早睡早起」鐵律，每晚上7、8點直接就寢，清晨3、4點起床讀書，他說，用頭腦最清醒時間讀書，校排成績維持前3名，今繁星入學放榜，他拚上清華大學工程與系統系低碳綠能組。

    陳群崴因自我要求高，小學時為了把字寫工整，即使沒有人要求，他都要花上兩小時寫作業，常到臨睡前寫不完，養成早起繼續寫的習慣，雖然學習態度嚴謹，但他坦言，國中時的他並不清楚讀書的重要，並未花心思在課業上，高一、高二也還不以為意，直到高二下才意識到大學志願攸關未來就業等現實，開始調整讀書心態。

    陳群崴為把干擾降到最低，放學回家吃完晚餐約才7、8點他就直接就寢，睡到凌晨3、4點就起床讀書，一樣可以睡足7、8小時，但凌晨時分萬籟俱寂，又是頭腦最清醒的時候，他說，他覺得這個時間最適合讀書，調整讀書態度跟作息後，他的成績也開始一路往前，躋身校排前1%、全校前3名的佳績，今日繁星放榜，他錄取清華大學工程與系統科學系。

    陳群崴分享考前刷題能維持答題手感，也能找出觀念不足之處，確實訂正也很重要，訂正後若再練相同題目能正確解題就是讀懂了。

    此外，同校學生呂奕潓立志讀藥學系，原本沒想過上台大，只設定「國立大學藥學系」 目標，因成績維持名列前矛，繁星也如願拚上台大藥學系；蘇庭郁把材料相關科系當升學志願目標，穩紮穩打的她有時難免遇到讀書看不到成果的挫折，靠著追韓國女團紓壓，更學習女團為站上舞台一次次苦練才換到舞台上閃閃發光的精神，也拚課業，繁星也錄取成大材料科學及工程系。

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