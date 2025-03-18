比特犬二度咬傷人 訓犬學校校長楊暐楨︰只養不教、狗仗人勢

彰化縣鹿港鎮鹿和訓犬學校校長楊暐楨表示，狗的訓練都是越早越好。（資料照，記者劉曉欣攝）

2025/03/18 14:37

〔記者劉曉欣／彰化報導〕徐姓男子所飼養的比特犬短短11天二度咬傷騎士，引發熱議，彰化縣鹿港鎮鹿和訓犬學校校長楊暐楨表示，狗的訓練都是越早越好，像比特犬之類的猛犬可以養，但不能放任，只養不教，寵壞了，就會讓狗仗人勢，飼主的態度是最大的關鍵。

楊暐楨同時也在中華醫事科大當講師，他表示，飼主在第一次發生比特犬跳車咬人事件後，如果要開車載狗狗出門，就應該要戴上嘴套，並放入運輸籠，如果不放運輸籠，就要用狗繩綁在車內，讓狗狗不會探出頭，做好安全措施。但短時間連續發生二次的比特犬咬傷騎士，連帶也讓外界為比特犬貼上標籤。

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楊暐楨表示，在美國養比特犬是當寵物狗，在台灣大多數是用來顧家，他也曾經收過比特犬的狗學生，大約要「住校」訓練至少4個月，飼主也要來上課，來學習如何讓寵物聽指令。

楊暐楨說，養寵物就跟養小孩一樣，要養就要教，不能寵溺過了頭，通常會送到訓犬學校，大多數都是飼主有遇到生活困擾，可能是在家裡會亂咬或是破壞，或是會追人或是狂吠。他也曾遇到有寵物狗一「住校」就不吃不喝，或是飼主連自家狗狗都無法套上狗繩交付給他，這樣他都會予以拒收。

楊暐楨強調，任何的狗都是可以訓練的，但是飼主態度是最大的關鍵，如果一開始就寵壞了，又錯過學習的黃金時期，就會讓狗仗人勢。

由於徐姓男子所飼養的比特犬短短11天二度咬傷騎士，楊暐楨說，如果遇到的話，就要趕快把外套脫下來套在手上當護具讓狗咬，但這兩次比特犬都是從車窗跳下來咬人，這因為太意想不到，要能夠應變也太難了。

彰化縣鹿港鎮鹿和訓犬學校校長楊暐楨表示，狗的訓練都是越早越好。（資料照，記者劉曉欣攝）

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