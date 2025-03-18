新北大巨蛋蓋樹林好嗎？ 知名粉專︰成地方交通噩夢

新北市政府規劃興建大巨蛋，圖為構想示意圖。（新北市政府提供）

2025/03/18 13:42

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府有意興建「新北大巨蛋」，日前公布6大潛力場址，包括板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥仔園、台北看守所、淡海新市鎮二期及樹林機五南側，其中3處選址位於樹林區。在地知名粉絲專頁「交通x樹林」指出，萬大樹林線、三鶯線都是中運量捷運系統，疏散時間需花1、2小時，若場地沒有基礎運輸能力，卻要負擔更大活動，可能成為地方交通噩夢。

「交通x樹林」表示，若有其他地區希望興建棒球巨蛋，台北經驗最值得參考，台北大巨蛋周邊含捷運、客運轉運站等，場館也有派接駁車到鄰近的鐵路車站，負擔最重的是在巨蛋旁的捷運站，過去大巨蛋滿場4萬人時，約1、2萬人搭乘捷運往返，板南線須花30至40分鐘完成疏運。

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「交通x樹林」指出，萬大樹林線與三鶯線都是中運量捷運系統，每列車載運人數相對少很多，運能不到板南線一半，若在樹林、三峽興建同規模的大巨蛋，疏散同樣1、2萬散場人潮，可能要花1至2小時，甚至更久才能消化完畢；若巨蛋蓋在淡海輕軌就附近，運能更難以短時間疏運人潮，到時將成淡水交通大災難。

根據交通評估，「交通x樹林」認為，不是每個地方都有興建大型運動場館的能力，或許能靠運輸計畫彌補先天不足，但如果場地沒有基礎的運輸能力，卻要負擔過大的活動，很可能複製板橋歡樂耶誕城的交通噩夢，建議市府評估興建必要性，並提出妥善交通疏運計畫。

新北大巨蛋6處潛力場址出爐，將進入第二階段評估作業。（新北市政府提供）

「交通x樹林」指出，，萬大樹林線、三鶯線都是中運量捷運系統，可能要花更長時間疏散人潮。（翻攝自「交通x樹林」）

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