避免切指斷骨作業風險 海洋中心自製3千萬專屬吊臂

過去海洋科研船要佈放大型專業設備，需依靠船尾的Ａ型架並搭配多名作業人員在旁拉繩，一旦海上風浪過大，容易造成傷亡風險。（圖取自海洋中心影片）

2025/03/18 13:10

〔記者吳柏軒／台北報導〕海上作業與研究在風浪大時，往往面臨傷亡風險，國研院海洋中心指出，如重達700公斤的溫鹽深儀設備在收放時須A型架搭配人力手拉，過去便曾發生研究員食指遭纜繩切斷一截、船員小腿被砸斷的危險事件，為此決心投入3年時間，自製附有絞盤、吊臂的專屬設施，不僅降低作業風險，未來也可供其他水下無人載具等使用。

國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心主任孟培傑回憶，早期從事海上研究作業，十幾公斤的儀器要放到海下跟回收，都要用纜線手拉，為此須鍛鍊身體，且雙手長繭、也有危險性；海洋中心副主任吳騏說，目前重達700公斤（裝滿海水可達1噸）的儀器，是在研究船的船尾架A型架，並用4名人力拉纜線，但風浪不佳時儀器容易甩動，過去已發生有研究員被纜繩割斷食指前方一截趾甲、船員小腿被儀器敲斷兩根骨頭的慘事。

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為此，海洋中心2021年開始由國科會補助3千萬元，規劃設計「溫鹽深儀專屬施放系統」（LARS），安裝在勵進研究船的左舷，減少船前後搖擺影響，搭配絞盤、吊臂、吊頭、泊頭等專屬構造，且佔甲板空間小；海洋中心正工程師許家維說，該系統為台灣首建，不僅有效提升作業安全度，無須額外人力帶纜，回收儀器時間從5到10分鐘縮短為2、3分鐘，希望推廣到其他研究船，系統載重最大1.5噸、深度6千公尺，亦可用在其他需纜線連接的設備，如水下無人載具等。

國研院長蔡宏營指出，在拉水下物體到水面與空氣的介面時候，變化最嚴重，加上海面因天候，波動影響也很嚴重，因此有LARS設備的需求；孟培傑補充，過去也發生連接水下儀器的纜線因海水流動，竟打結甚至斷裂，昂貴設備就直接不見，LARS系統可穩定回收降低問題；吳騏說，國外日本、美國研究船也有相關設備，但國內若發標採購恐需耗費自製的兩倍價格，我國系統已在台灣周邊海域試營運，最遠更到帛琉測試，未來也可將技術分享給其他有需要的團隊。

海洋中心耗費3年3千萬元，設計「溫鹽深儀專屬施放系統」（LARS），安裝在勵進研究船的左舷，搭配絞盤、吊臂、吊頭、泊頭等專屬構造，可快速回收最多重達1.5噸的設備，降低人員受傷風險。（圖取自海洋中心影片）

台灣海洋科技研究中心研發「溫鹽深儀專屬施放系統」（LARS），可快速從海下回收重達1.5噸的設備。（記者吳柏軒攝）

台灣海洋科技中心首建「溫鹽深儀專屬施放系統」（LARS），可大幅降低作業風險，圖左依序為海洋中心主任孟培傑、國研院長蔡宏營、海洋中心正工程師許家維、海洋中心副主任吳騏。（記者吳柏軒攝）

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