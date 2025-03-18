跨站天橋可直通!高捷岡山車站與台鐵岡山站轉乘更方便

高雄捷運岡山車站跨站天橋銜接台鐵岡山車站平台正式開放通行。（捷運局提供）

2025/03/18 12:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市捷運局今表示，高雄捷運岡山車站跨站天橋銜接台鐵平台正式開放通行，串接台鐵軌道兩側與高捷車站，讓台鐵、高捷轉乘更方便，也提供台鐵岡山站前、後站更便捷通路。

捷運局說明，繼捷運岡山車站跨站天橋開放通行後，銜接台鐵月台工程也已順利完成施工，經捷運局邀台鐵公司相關單位於現場勘查點交相關設施後，台鐵公司已於3月13日正式開放銜接平台供各界乘客通行。

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捷運局表示，跨站天橋開放通行後接獲相當多民眾反映，希望天橋除提供岡山火車站前後站通行便利性，更期待後續銜接平台能儘速施作完成，開放前、後站旅客直接從跨站天橋進入台鐵岡山站內。

捷運局進一步指出，銜接平台涉及台鐵公司所需空間規劃及售票驗票設施安裝等介面工作，因此施工時程需較跨站天橋更長，捷運局積極與台鐵溝通空間配置及趲趕施工進度，同時進場施作，進而縮短施工期程。

今後開放各界旅客能直接從跨站天橋進入台鐵站內，可串聯前後站無縫轉乘，增加民眾搭乘便利性，大大提高大眾運輸使用率，歡迎市民朋友多加利用。

高雄捷運岡山車站跨站天橋銜接台鐵岡山車站平台正式開放通行。（捷運局提供）

高雄捷運岡山車站跨站天橋銜接台鐵岡山車站平台正式開放通行。（捷運局提供）

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