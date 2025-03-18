梨山飄雪 「梨山一路」幸福巴士正常行駛

梨山地區今日凌晨下起大雪，幸福巴士梨山一路照行駛。（中市府提供）

2025/03/18 12:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕受強烈大陸冷氣團影響，台中市梨山地區今（18）日凌晨飄下3月雪，吸引許多民眾上山追雪，當地居民擔心交通受阻，市府對此表示，「梨山一路」幸福巴士正常行駛，在片片雪花中化身為雪地公車，接送新佳陽、梨山、松茂、環山等四大部落的民眾。

交通局長葉昭甫表示，今天一大早6時30分，第一班梨山幸福巴士即照常發車，在零下5度的大雪中緩緩起行、無懼風雪，讓偏遠民眾的大眾運輸不受天氣影響，在寒冷的天氣，溫暖梨山市民家人的心。

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交通局表示，由於鄰近的南投縣翠華地區已發佈公車停駛公告，因此許多居民擔心幸福巴士也會跟著停駛，經市府考量儘管天氣嚴峻，民眾仍有通行的需求，因此決定照常發車，讓在地居民就算大雪紛飛，上學、上班依然有幸福巴士的接送。

幸福巴士駕駛賴芸杰說，梨山下起大雪，一早梨山里長賴盛功與福壽山農場場長陳相寶，就到梨山地區關心民眾與員工，由於幸福巴士本身具備雪地功能，在雪地中可以正常行駛，因此依然正常發車。賴芸杰表示，雪地路況多駕駛過程會更加謹慎小心，在白雪中行駛景色雖然浪漫，但駕駛身負接送民眾的重責大任，開車時首要原則是安全第一。

葉昭甫表示，幸福巴士協助原鄉居民來往四大部落，照顧民眾就學、就醫及採買的日常所需，盧市長非常關心偏鄉地區的交通權益，梨山地區海拔高達2,600公尺，交通局克服各種困難挑戰，啟動梨山幸福巴士穿梭在4大部落，2022年試營運，統計至2024年底止，梨山幸福巴士3年來總服務人次達3萬1,920人、總班次1萬6,033班、總車公里29萬6,470公里。

交通局表示，在地民眾要搭乘幸福巴士，可透過手機下載安裝「梨山幸福巴士」APP預約乘車；前往梨山觀光的民眾則可預約幸福巴士，付費包車遊玩梨山各大景點，依個人喜好量身打造最佳遊程，成為梨山最便捷的觀光代步工具。

梨山幸福巴士今日在零下5度的大雪中照常上路，「梨山一路」幸福巴士變成雪地公車，接送四大部落的民眾。（市府提供）

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