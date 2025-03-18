等了近半甲子！台南歸仁靠科學城助攻 人口終於衝破7萬

在科學城的助攻下，台南歸仁區的人口突破7萬，並迎來達標後的首位新生兒，獻上賀禮祝福。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/18 12:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁的人口於1996年來到6萬後成長緩慢，歷經近半個甲子，隨著高鐵特定區的發展，並在政府大力推動沙崙智能科學城的助攻下，本月終於突破7萬，戶政與公所等單位今天探視達標後首位新生兒，並頒發認證書，以及黃金滿月禮，現場喜氣洋溢。

歸仁戶政事務所主任李俊德表示，巧合的是，當地第7萬人口，正好在本月7日遷入，為上午11點50分，3天後的同一時間，潘姓小嬰孩由父親前來完成登記，歡喜迎接達標後的首位新生兒，在少子化的社會趨勢下，彌足珍貴。

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戶政統計，縣市合併前的1996年5月，當時的歸仁鄉人口突破6萬，之後就呈現慢速成長，走了近30載，才又來到7萬，讓地方發展進入新的里程碑。

李俊德說，近年來，以高鐵特區的沙崙、武東里的人口貢獻最多，在全國少子化、高齡化的挑戰下，非常不容易，因此策辦別具意義的慶祝活動。

李俊德今天上午先與歸仁區長朱雅宏，以及嬰兒出生地的看東里長王正慎等，一起前往產後護理之家，探視孩子及其父母，向潘家頒發認證書，還有精心準備的黃金滿月禮盒，獻上祝福，希望能夠平安、快樂、健康。

下午，朱雅宏、李俊德與辜厝里陳朝騫等，也將向戶籍遷入歸仁的第7萬人口郭姓女士頒發認證書，以示慶祝，並邀請地方各界見證這重要時刻。

朱雅宏強調，當地人口持續增加，市長黃偉哲推動重大建設逐漸看到成果，尤其去年台南400活動與台灣燈會等在高鐵特區舉辦，熱烈迴響，觀光客倍增，讓全國看見歸仁。

朱雅宏指出，建設公司在沙崙推案量快速成長，以及三井OUTLET第二期、全聯超市等加緊腳步推動，加上K12雙語教學沙崙高中今年9月招生，未來還有成大沙崙醫院要營運，捷運也會開抵高鐵車站，都加速未來歸仁區人口增加，地方繁榮願景可期。

在科學城的助攻下，台南歸仁區的人口突破7萬，並迎來達標後的首位新生兒，獻上賀禮祝福。（記者吳俊鋒攝）

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