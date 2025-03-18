環團籲焚化爐停止適用促參獎勵 政院：各位心聲我們有聽到

環保團體今日赴行政院請願陳情，呼籲財政部、環境部應修正「促進民間參與公共建設之重大公共建設範圍」，立刻停止焚化爐適用促參法的各樣優惠補助和免稅。（記者陳鈺馥攝）

2025/03/18 11:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕環境部允許各級政府機關得適用「促參法」鼓勵興建焚化爐，讓焚化爐業者可享有5年免稅、賦稅減免及補貼。環保團體今日赴行政院請願陳情，呼籲財政部、環境部應修正「促進民間參與公共建設之重大公共建設範圍」，立刻停止焚化爐適用促參法的各樣優惠補助和免稅，行政院應停止錯誤政策；政院回應，會交給環境部等相關部會研議，「各位心聲我們都有聽到」。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，焚化與掩埋成本應由垃圾產生者依其垃圾產生量來分攤，國家不應減稅或補貼，這純屬公平正義原則落實的課題。焚化爐與掩埋場都不符合財政部訂定的「促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍訂定及認定原則」，還對生態環境帶來沉重負擔。

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謝和霖批評，興建焚化爐的背後大概有潛藏龐大商業利益，環保團體已經到公共政策參與平台提案，呼籲民眾踴躍附議，讓政府部門能正視這個不公不義的課題。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰指出，彰化不斷有業者要興建焚化爐和掩埋場，包括彰濱工業區的晶鼎焚化爐，花壇要蓋事業廢棄物掩埋場及土資場。

林政翰質疑，明明彰化的事業廢棄物處理量都高於生產業，彰化已經有9座焚化爐了，為什麼還要一直蓋在彰化！這是因為政府用促參法拿人民納稅錢去補貼，讓業者賺飽飽，汙染卻是一般民眾要來承受，應該停止補貼政策。

彰化縣議員吳韋達說，彰化已經有9座焚化爐，不應該在畜牧區再增設焚化爐，況且全台許多農產品都來自彰化，難道不需要好好保護？在促參法裡，焚化爐蓋一座賺一座 政府不應拿人民納稅錢資助這樣的建設，環境部、財政部應停止相關補貼措施，還給人民該有的健康。

行政院今天由交通環境資源處出面接下環團請願書，該處副處長黃志元表示，有聽到大家的訴求，要解決垃圾問題，協會和政府看法是一樣的，這部分會繼續接受各位心聲，交給環境部等相關部會研議。

黃志元指出，這件事很重要的重點是地方政府，要與地方政府一起來努力，「各位心聲我們都有聽到」。

行政院交通環境資源處副處長黃志元（左）出面接下環團請願書。（記者陳鈺馥攝）

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