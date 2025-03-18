北市府慢半拍？比特犬2度逞凶才罰 蔣萬安︰加強飼主安全教育

台北市長蔣萬安說，已裁罰並沒入犬隻，他並要求動保處對飼養比特犬飼主加強安全教育與措施。（記者田裕華攝）

2025/03/18 09:29

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市近日發生比特犬Lucky二度傷人事件，而台北市動物保護處隔了11天都沒裁罰，甚至傳出議員關說，引發社會關注。台北市長蔣萬安今（18日）對此表示，已裁罰並沒入犬隻，他並要求動保處對飼養比特犬飼主加強安全教育與措施。

蔣萬安今於市政會議前被堵訪表示，昨天產業局已經裁罰了最重15萬元，加上第一次的裁罰累計20萬元，同時市府也沒入這隻有攻擊性的比特犬，他並要求動保處對於飼養比特犬的飼主，加強相關的安全教育與措施。

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產業發展局長陳俊安受訪表示，第一時間動保處就有約談飼主，而飼主在第一次犬隻出現攻擊行為後，並沒有履行其承諾，對犬隻在外進行相應的約束、管束措施，動保處予以嚴正譴責，也正因飼主沒有做到防護措施，因此第二次攻擊之後，動保處決定沒入犬隻，因為飼主沒有辦法安全地照顧犬隻，也沒有保護到其他民眾不受犬隻攻擊。

傷者部分，陳俊安表示，目前所知第一次被攻擊的傷者狀況較嚴重，現在已經在南部的醫院救治復原當中，後續也會持續了解傷者狀況。

至於外傳議員介入關說一事，陳俊安則強調絕無此事，但確實第一次事件發生後，相隔11天動保處遲未進行裁罰，他也要求動保處要即刻檢討裁罰程序，重新檢討作業程序，務必在最短的時間內做出明確的處置與結果，對於裁罰的基準也應一併重新檢討，以防未來再有類似的情形發生。

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