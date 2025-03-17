嘉市下週起擴大垃圾破袋稽查取締 籲落實分類勿丟事業廢棄物

嘉市環保局本週加強擴大垃圾破袋稽查取締宣導，下週起開始執行垃圾分類稽查行動。（嘉市政府提供）

2025/03/17 20:03

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市為落實垃圾分類政策，市府環保局今天表示，本週加強擴大垃圾破袋稽查取締宣導，下週起開始執行垃圾分類稽查行動，除沿線垃圾車外，亦加強定點垃圾車「破袋稽查」，請民眾落實垃圾分類，切勿將營建及事業廢棄物排出至垃圾車，以免受罰。

環保局表示，為便利民眾排放垃圾，除了週收五日的沿街收運外，全市共提供23處定時、定點收運點。

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環保局指出，近來發現不斷有不肖業者非法代收垃圾或大型營建、事業廢棄物，甚至有民眾未依垃圾分類規定將垃圾排出至垃圾車，讓垃圾量大幅增加。

為杜絕不法情事，環保局將於垃圾車服務時間，檢查民眾所排出垃圾，並依廢棄物清理法第12條相關規定，垃圾強制分類分為三大類，即一般垃圾、廚餘、資源回收，未依規定分類者，將開立勸導單，若經勸導後仍未改善，將依廢棄物清理法第50條處新台幣1200元以上至6000元以下罰鍰。

另事業廢棄物若未委託經主管機關許可之合格清除處理機構或執行機關清理，可處新台幣6000元以上300萬元以下罰鍰。

環保局也提醒民眾，瓦斯罐、廢乾電池、廢鉛蓄電池及其他易燃物等以上危險物品不可直接丟入垃圾車，經壓縮後可能造成爆炸或起火等危險，務必交予回收車人員回收，保障第一線收運垃圾的清潔隊員及民眾自身安全，亦減少垃圾車清運問題及焚化爐負擔，呼籲民眾確實做好垃圾分類與垃圾減量工作，共同維護環境整齊清潔。

嘉市環保局籲請民眾落實垃圾分類，切勿將營建及事業廢棄物排出至垃圾車，以免受罰。 （嘉市政府提供）

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