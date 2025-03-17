紫色花牆超浪漫！彰化2000棵錫葉藤大爆發 成139線人氣景點

芬園鄉大彰路一處庭園2千棵錫葉藤大爆發，紫色花海順著棚架懸垂而下，形成一片搶眼的紫色花瀑。（記者湯世名攝）

2025/03/17 18:57

〔記者湯世名／彰化報導〕太浪漫！彰化縣芬園鄉139線大彰路一處私人庭園的2千棵錫葉藤大爆發，紫色花海順著棚架懸垂而下，形成一片搶眼的紫色花瀑，整片園區「紫爆」，吸引大批遊客爭相欣賞這片春季限定的夢幻美景，成為當地觀光熱點。園主表示，錫葉藤花季可到四月初，歡迎大家來拍照打卡。

位在139線旁的這處私人園區，栽種逾2千棵錫葉藤，以春季限定的「紫色花海」錫葉藤而遠近馳名，一旦盛開，猶如最亮眼的招牌，由於園區是免費參觀，每逢花季都吸引大批遊客駐足遊賞，爭相合影，是139線的人氣景點。

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最近陽光露臉，園區整片錫葉藤大爆發，夢幻的觀光秘境再現，由紫色花海構築的花瀑，約有4、5公尺高，花瀑總長度達300多公尺，連日來湧入大批遊客，漫步紫色花海中，直呼「浪漫極了」。

園區主人許玲華表示，她本身就喜歡紫色，也欣賞過不少美麗的花卉，有次無意間看到紫色花朵的錫葉藤，當下非常驚艷，令她心情愉悅，因此10年前便在園區栽種2千棵錫葉藤；這幾年花季期間都是「紫爆」，今年也不例外，預估花期到4月初，歡迎民眾前來體驗紫色浪漫。

芬園鄉大彰路一處私人園區2千棵錫葉藤大爆發，紫色花牆超浪漫。（記者湯世名攝）

紫色的錫葉藤超浪漫。（記者湯世名攝）

錫葉藤紫色花牆超浪漫。（記者湯世名攝）

芬園鄉大彰路一處庭園2千棵錫葉藤大爆發，一片搶眼的紫色花瀑，整片園區「紫爆」。（民眾提供）

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