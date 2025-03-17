台中大明高中「校犬」送收容所引眾怒 結局翻轉前警衛要領養

大明高中「校犬」小明、小朋，校方上週五送到動保處收容所引發學生、校友關注，林姓前警衛已決定領養牠們。「擷取自Threads/920103_）

2025/03/17 19:01

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕台中大明高中潭子校區內飼養「小明」和「小朋」兩隻狗狗，每天在校園內活動不少師生都視為「校犬」，不過上週五學校卻通報市府動保處將兩隻狗狗送到收容所，讓不少學生、校友相當不捨，認為兩隻狗狗已經在校園陪伴大家多年，不該隨便拋棄牠們；校方今天表示，已飼養牠們多年的林姓前警衛已決定收養，讓事件有圓滿的結局。

台中市大明高中潭子藝術校區學生，近日透過網路在許多社群平台發文表示，校內2隻校犬「小明」及「小朋」，是可愛聰明的米可斯，愛撒嬌、很親人。日前被校方通報動保處送到動物之家安置。學生不捨指出，學校不先問其他人能不能收養，就直接送去收容所，學生因此在網路發起搶救校犬大作戰。

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有網友表示，校犬「小明」多年前在校門外被車撞倒，左前腳骨折，師生不僅親自照料，還發起全校募款，籌到新台幣5萬多用來支付「小明」的手術跟復健費用。「這份超越界限的愛，也成為校園最有意義的生命教育」。

大明高中陳姓總務主任表示，校園內養狗，支持和反對聲音都有，因狗有時候會吠叫，一些怕狗學生已多次透過家長反映希望不要再養，加上這兩隻狗沒有植晶片、打預防針，也不是真的「校犬」，而原本飼養牠的警衛也已經離職，因沒人要養才會在上週五通知動保處抓到收容所，希望能找到更適合的主人。

陳姓主任表示，經連繫林姓前警衛已經決定收養牠們，目前小明、小朋已經在安排打預防針、結紮，等相關程序都處理好，就會由林姓前警衛帶回家，讓牠們有一個新的歸宿。

台中市動保處表示，大明高中潭子藝術校區於3月14日通報動保處協助捕捉3隻遊蕩犬，經通報人指認並確認犬隻均未植入晶片後已將犬隻帶回安置，事後有民眾於社群媒體反映收容的犬隻為大明高中校犬，動保處也有詢問校方，允諾會妥適照顧犬隻，並積極與校方攜手媒合犬隻認養，期盼協助犬隻找到溫暖的家。

動保處指出，依教育部國民及學前教育署「補助高級中等以下學校關懷動物生命教育計畫」，校園犬貓需完成絕育手術、晶片植入及寵物登記，並推選適當校園友善動物管理者，依動物保護法相關規定妥善照顧動物，主要負責照顧者異動時，亦應辦理轉讓登記；動保處及校方表示，近日已找到前警衛，前警衛表明願意領養這2隻狗兒，待領養程序完成，就能將2隻狗兒帶回家。

深受台中市大明高中潭子藝術校區師生喜愛的流浪犬「小朋」（右）及被視為台中市大明高中潭子藝術校區「校犬」的「小明」（左），都將由前警衛領養。（動保處提供）

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