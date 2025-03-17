日月潭魚蝦苗死、畸形魚現蹤 釣友：疑惡質偷電魚

釣友在日月潭釣到的畸形鯁魚，身形嚴重變形。（「日月潭除三害特攻隊」臉書社團提供）

2025/03/17 18:50

〔記者陳鳳麗／南投報導〕為除日月潭外來兇猛魚虎、紅魔鬼、珍珠石斑，政府和釣友攜手努力，去年電撈魚石球創新低，惟今年春節至今釣友發現魚蝦苗死亡，且「日月潭三害」和原生魚種都極為稀少，釣到的也常為畸形魚，疑似有惡質人士偷電魚，破壞潭中生態，據了解，已有釣友和漁民在蒐證，一旦掌握確切證據會交主管機關。

近幾年日月潭生態因外來兇猛魚種魚虎大量繁殖，嚴重破壞潭中生態，加上也是強勢外來魚種的紅魔鬼和珍珠石斑的數量極多，讓潭中的曲腰、奇力、鯁魚數量極少，經南投縣府多年在魚虎繁殖期電撈魚虎球，而釣友黃小四、莊天賜等人力邀釣友一起除魚虎、珍珠石和紅魔鬼等日月潭三害，去年縣府電撈魚虎球數量僅不到3000尾，是歷年最少的一年。

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正當釣友們開心日月潭恢復正常生態之際，釣友們陸續發現，從春節過後至今，潭中少有魚苗和蝦苗，鯁魚、大頭鰱、曲腰、奇力等魚也是少之又少，勉強釣上來，卻有不少是畸形魚，有的頭部變形，有的身邊變歪。

「日月潭除三害特攻隊」臉書社團管理員表示，有釣友向社團提供畸形魚照片，經向在地漁民請教，得知是有人偷電魚造成魚蝦死亡，而被電到的成魚也被電到變形，漁民和釣友對此現象都很憂心，擔心偷電魚再次破壞潭中生態。

釣友們也說，南投縣府在魚虎繁殖季雇漁民電撈魚球，是不得不的特殊做法，但一般人電魚是犯法的，大家都不樂見，若被主管機關發現則是會移送法辦。

據了解，漁業法第48條規定，採捕水產動植物不得使用電氣或其他麻醉物，違者依該法第60條規定，可處1年以上5年以下有期徒刑、拘役或併科罰金15萬元以下。

釣友在日月潭釣到大頭鏈，頭部下方已扭曲變形。（「日月潭除三害特攻隊」臉書社團提供）

正常的大頭鏈頭部和身體都曲線剛剛好。（「日月潭除三害特攻隊」臉書社團提供）

這也是疑似被電到變形的大頭鏈魚。（「日月潭除三害特攻隊」臉書社團提供）

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