為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    日月潭魚蝦苗死、畸形魚現蹤 釣友：疑惡質偷電魚

    釣友在日月潭釣到的畸形鯁魚，身形嚴重變形。（「日月潭除三害特攻隊」臉書社團提供）

    釣友在日月潭釣到的畸形鯁魚，身形嚴重變形。（「日月潭除三害特攻隊」臉書社團提供）

    2025/03/17 18:50

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕為除日月潭外來兇猛魚虎、紅魔鬼、珍珠石斑，政府和釣友攜手努力，去年電撈魚石球創新低，惟今年春節至今釣友發現魚蝦苗死亡，且「日月潭三害」和原生魚種都極為稀少，釣到的也常為畸形魚，疑似有惡質人士偷電魚，破壞潭中生態，據了解，已有釣友和漁民在蒐證，一旦掌握確切證據會交主管機關。

    近幾年日月潭生態因外來兇猛魚種魚虎大量繁殖，嚴重破壞潭中生態，加上也是強勢外來魚種的紅魔鬼和珍珠石斑的數量極多，讓潭中的曲腰、奇力、鯁魚數量極少，經南投縣府多年在魚虎繁殖期電撈魚虎球，而釣友黃小四、莊天賜等人力邀釣友一起除魚虎、珍珠石和紅魔鬼等日月潭三害，去年縣府電撈魚虎球數量僅不到3000尾，是歷年最少的一年。

    正當釣友們開心日月潭恢復正常生態之際，釣友們陸續發現，從春節過後至今，潭中少有魚苗和蝦苗，鯁魚、大頭鰱、曲腰、奇力等魚也是少之又少，勉強釣上來，卻有不少是畸形魚，有的頭部變形，有的身邊變歪。

    「日月潭除三害特攻隊」臉書社團管理員表示，有釣友向社團提供畸形魚照片，經向在地漁民請教，得知是有人偷電魚造成魚蝦死亡，而被電到的成魚也被電到變形，漁民和釣友對此現象都很憂心，擔心偷電魚再次破壞潭中生態。

    釣友們也說，南投縣府在魚虎繁殖季雇漁民電撈魚球，是不得不的特殊做法，但一般人電魚是犯法的，大家都不樂見，若被主管機關發現則是會移送法辦。

    據了解，漁業法第48條規定，採捕水產動植物不得使用電氣或其他麻醉物，違者依該法第60條規定，可處1年以上5年以下有期徒刑、拘役或併科罰金15萬元以下。

    釣友在日月潭釣到大頭鏈，頭部下方已扭曲變形。（「日月潭除三害特攻隊」臉書社團提供）

    釣友在日月潭釣到大頭鏈，頭部下方已扭曲變形。（「日月潭除三害特攻隊」臉書社團提供）

    正常的大頭鏈頭部和身體都曲線剛剛好。（「日月潭除三害特攻隊」臉書社團提供）

    正常的大頭鏈頭部和身體都曲線剛剛好。（「日月潭除三害特攻隊」臉書社團提供）

    這也是疑似被電到變形的大頭鏈魚。（「日月潭除三害特攻隊」臉書社團提供）

    這也是疑似被電到變形的大頭鏈魚。（「日月潭除三害特攻隊」臉書社團提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播