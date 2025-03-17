幼兒園兒虐頻傳，中市補助公幼申請裝監視器上課動態全都錄。（圖：市府提供）

2025/03/17 18:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央雖未立法規範幼兒園需裝設監視錄影系統，考量幼兒園兒虐案頻傳，台中市為保障幼兒上課安全並提升教學透明度，台中市教育局指出，除持續宣導鼓勵幼兒園裝設監視器外，今年起進一步編列經費，開放公立幼兒園申請補助，每園最多可獲13萬元改增設監視系統，讓幼兒上學動態全都錄，讓家長更安心托育。

教育局指出，中央雖未明訂幼兒園須裝設監視器，但為營造友善安全教育環境及滿足社會大眾對教保照顧服務環境期待，教育局鼓勵各幼兒園主動裝設監視系統影像，目前台中市公立幼兒園共有251所幼兒園，室外裝設監視錄影系統比率已達100%；但室內裝設監視錄影系統比率則為53.36%，尚未如室外監視系統普及。

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教育局表示，為加速完成室內監視錄影設備裝設比率，自今年起編列經費供台中市所有公立幼兒園申請補助，每園可至多獲13萬元改善及設置園內及園外監視錄影系統，以保障幼兒在園期間安全，提供必要或緊急事件釐清與查證機制。

教育局說明，裝設監視錄影系統是幼兒園基於家長與教保服務人員的互信共識，透過幼兒園設置監視器系統，能提升教學環境透明及即時還原事件真相，不僅有助於提升教保服務品質，也能讓家長更安心，促進師生間的良好互動與信任。此外，幼兒園室內外的監視錄影系統也可作為教學與安全管理的輔助工具，確保園所運作更加完善。

教育局指出，幼兒園監視系統影像管理係依據「高級中等以下學校暨教保服務機構監視錄影系統管理具體作法」，相關調閱皆須依程序辦理，保障親師生隱私權；教育局持續督導幼兒園的安全管理，並提供相關技術與資源支持，讓家長放心，幼兒快樂成長。

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幼兒園兒虐頻傳，中市補助公幼申請裝監視器上課動態全都錄。（圖：市府提供）

幼兒園兒虐頻傳，中市補助公幼申請裝監視器上課動態全都錄。（圖：市府提供）

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