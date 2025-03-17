違法要求員工加班報補休「未休完無預算可發」 台鐵回應了

台鐵員工被要求「延長工時請選擇補休」、「加班補休未休畢無預算可發」，台鐵產業工會批評台鐵公然違法。（台鐵產業工會提供）

2025/03/17 18:41

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵去年公司化，虧損137.9億元，創下史上新高。台鐵產業工會表示，台鐵員工被要求「延長工時請選擇補休」、「加班補休未休畢無預算可發」，控台鐵公然違法，將發函勞動局進行勞動檢查。台鐵公司回應，嚴格要求各單位依勞基法發給員工加班費，也會尊重員工自主選擇權。

台鐵產工表示，台鐵公司為求支出節流，近期以環保節電為名要求工務處節電，結果卻是禁止外勤員工使用微波爐等電器，今天更有員工反映，台鐵公司召開財務改革會議，要求各處加強加班管控，維護同仁身心健康，然而卻有處室直接要求員工「延長工時請選擇補休」、「加班補休未休畢無預算可發」，批評台鐵為節流公然違反勞動基準法第24條、第32-1條。

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從台鐵員工提供內部信件截圖可見，該處室發信指出，處內將嚴格控管延長工時及加班費，請員工4月起務必準時下班，週末除了輪班人員也勿出勤；如因業務須延長工時，例如留守立法院、輪值應變中心、跨日切換設備、試運轉業務等，請選補休，並於當年度補休完畢，未修畢者，「基本上至年底本處也無預算可發」。

產工強調，調查員工需求制訂合理規範、核發加班費與津貼是公司應盡義務與職責，台鐵公司化後卻處處縮水，待遇落後軌道業與國營事業單位，毫無競爭力；產工要求台鐵立即停止違法行為，給予員工應有選擇補休、加班費選擇權，另為確保員工權益，產工會發函勞動局進行勞動檢查，阻止台鐵違法行徑。

台鐵說明，財務改革會議要求各處加強加班管控，是請各單位妥善利用上班時間完成工作，並未要求員工多加班，亦未請員工加班時選擇補休，或補休未休畢不發給加班費；台鐵將嚴格要求各單位依勞動法令相關規定核實發給員工加班費，並請各單位落實法令遵循。

台鐵指出，台鐵一向嚴格遵循勞動基準法及相關法令規定，加班費給付均依法辦理，並尊重員工自主選擇權。依照勞基法第24條規定，雇主在勞工延長工作時間後，應依法給付加班費；而勞工如有意願選擇以補休方式換取加班費，則須經雙方協商同意，該選擇完全基於勞工自願，並非強制措施。台鐵強調，會讓員工根據自身需求和實際狀況，自由選擇領取加班費或以補休方式辦理並依照勞基法第32條之1補休相關規定辦理。

至於禁用微波爐一事，台鐵說明，為維護道班房舍安全、整潔，正請各工務段研議「道班房舍管理規定」，工會所指的禁止資料，是某工務段討論道班房舍管理規定時的內參資料，該規定仍在研議中 ，尚未頒佈實施；台鐵將彙整前述會議同仁好的提議，使「道班房舍管理規定」趨於完備，並確實可行，使辦公環境獲得實質提升。

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