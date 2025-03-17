湖口公所攜職人修古道迎桐花祭 60名志工酷寒搬石頭沒人落跑

新竹縣湖口鄉公所攜手台灣樟之細路協會和台灣千里步道協會開辦金獅手作步道工作坊，雖然天氣酷冷，60名「搬石工」全員全程參與。 （記者廖雪茹攝）

2025/03/17 18:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口老街後方的金獅古道，向來是健行、賞桐的熱門景點，因年久受到侵蝕毀損，鄉公所攜手台灣樟之細路協會和台灣千里步道協會開辦手作步道工作坊，16及17日一連兩天吸引熱心人士遠從花蓮、基隆、台北等地參加；雖然天氣酷冷，60名「搬石工」居然全員全程參與，讓鄉長吳淑君深刻感受到民眾以行動護鄉土的熱情。

湖口鄉公所表示，湖口老街後山擁有多條步道，其中，金獅步道是昔日新埔運送農產品往來湖口老街的一條古道，其中在金獅寺附近，還保存一小段以卵石砌築的石階，在茂密竹林間讓人感受幽靜。

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湖口鄉長吳淑君表示，金獅步道因長久以來人潮眾多， 慢慢的步道受到侵蝕毀損，為了迎接4月來湖口賞桐花朋友們，今年特別與上述兩協會合作，安排兩天的金獅手作步道工作坊，沒想到不但報名熱烈加開名額，在酷寒天氣下勞動一整天沒有酬勞，參與的志工無人缺席而且十分認真，友善環境及愛鄉愛土的精神令人感佩。

工作坊兩梯次共60名志工，如期於湖口老街三元宮報到後，先聆聽職人分享，認識手作步道及工具使用，接著進行入山儀式，捲起衣袖開始步道實作。

台灣千里步道協會協會副執行長徐銘謙表示，古道修復共分4個工區，其中，福德祠的叉路口因雨水沖刷而導致崩塌，施作排水設施及石階；一處工區為一棵樹連根拔起傾倒，遊客恐不慎掉落坑洞，這次砌築兩層駁坎共3米高至路面來防護；另一處工區為土石裸露的邊坡，以砌石駁坎和階梯因應。

職人帶領志工就地取材搬來石材，示範如何砌築適合的大石頭，再將小塊石及碎石填入縫隙，並覆土夯實。志工們分工合作，依照指導按部就班，逐步打造穩固的石砌駁坎，完成時大家都覺得很有成就感，十分期待日後帶家人一起來健行、賞桐。

志工們先回填一塊塊大石頭，再將小塊石及碎石填入縫隙，並覆土夯實。（記者廖雪茹攝）

台灣千里步道協會協會職人指導志工們分工合作，在土石裸露的邊坡，施作砌石駁坎和石階。 （記者廖雪茹攝）

湖口鄉長吳淑君（左三）和志工們合力利用繩編籃搬運大石塊。 （記者廖雪茹攝）

台灣千里步道協會協會職人指導志工們分工合作，施作砌石駁坎和石階，湖口鄉長吳淑君（左三）也親身體驗。 （記者廖雪茹攝）

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