自行車菱波官田線西拉雅入口意象啟用 打卡上傳換精美小禮物

全新西拉雅入口意象在台1線與台南官田後潭路口，今天（17日）啟用，為自行車菱波官田線、西拉雅官田遊客中心增添旅遊新亮點。（記者楊金城攝）

2025/03/17 18:36

〔記者楊金城／台南報導〕騎乘自行車暢遊台南「菱波官田線」，不僅沿途能欣賞美景，還能蒐集最新的熱門打卡點「西拉雅入口意象」。

西拉雅國家風景區管理處在台1線與官田後潭路交叉口處設置全新西拉雅入口意象，今天（17日）由西拉雅管理處處長許主龍、立委郭國文、官田區長洪聰發和里長們等人啟用，為自行車菱波官田線、西拉雅官田遊客中心增添旅遊新亮點，讓旅程不僅好騎、好拍更趣味。

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為鼓勵民眾響應低碳旅遊，推動自行車旅遊觀光，西拉雅管理處即日起推出「打卡送好禮」活動，車友騎乘自行車至台1線西拉雅入口意象拍照打卡，上傳至個人Fb或IG，即可至官田遊客中心兌換精美小禮物，送完為止。

許主龍指出，西拉雅管理處積極推動自行車旅遊，串連官田區特色景點，打造友善騎行路線「菱波官田線」，讓遊客可騎乘自行車道穿越官田、六甲等地，欣賞自然生態、田園風光與人文景觀，還能深度體驗地方文化與歷史。「菱波官田線」繞行一圈全程約23公里，並可連接國家綠道「山海圳」、嘉南大圳「水圳綠道」。

郭國文表示，這座西拉雅入口意象的設置，象徵官田區豐富的自然與人文資源，也成為旅客進入西拉雅風景區的重要地標。透過推動自行車旅遊，希望吸引更多遊客可搭乘台鐵至隆田火車站，再騎乘自行車漫遊菱波官田線，造訪經典景點如烏山頭水庫、八田與一紀念園區、隆田Cha Cha文化資產教育園區、水雉生態教育園區、川文山以及承載地方信仰與歷史的官田慈聖宮等，不同季節還能欣賞菱角、水稻田園風光，感受地方自然美景與文化底蘊。

台南自行車「菱波官田線」漫遊西拉雅官田遊客中心等景點。（記者楊金城攝）

西拉雅國家風景區在台1線與台南官田後潭路口設置全新西拉雅入口意象，今天（17日）由管理處處長許主龍（中）、立委郭國文（左）和車友啟用，後方不遠處就是官田遊客中心。（記者楊金城攝）

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