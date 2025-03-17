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    台南「大爆花」！ 九重葛、蜀葵花、木棉、花旗木接力登場

    台南市區著名的衛民街白色九重葛盛開中。（台南市政府提供）

    台南市區著名的衛民街白色九重葛盛開中。（台南市政府提供）

    2025/03/17 17:38

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市各地開始陸續「爆花」，目前正當花期的有雅聞湖濱療育森林玫瑰花園、南化及佳里區的麝香木、新化大坑農場的紫藤花、衛民街白色九重葛；另，白河林初埤木棉花道、學甲蜀葵花田、西港及南化區花旗木都將陸續盛開。各區舉辦花季活動邀民同賞。

    觀旅局長林國華表示，台南四季花卉眾多，觀旅局特地收集全年賞花資訊出版《南國花都賞花地圖》，讓遊客按圖索驥找到當季賞花地點；惟今年受到氣候影響，花期延後，許多花種近日才開始「爆開」，花季活動也接力登場；加上3月23日即將閉幕的蘭展，邀民眾把握最後的展期。

    白河林初埤木棉花道曾被CNN評選為世界十大最美麗花道，今年花況受寒流影響延遲，木棉花近日開始綻放，白河木棉花季宣告正式登場，每逢週末安排音樂表演、贈樹苗、市集、親子活動。

    同步展開的還有學甲蜀葵花文化節，花期可以到4月底，遊客穿梭在五顏六色的蜀葵花田裡非常有趣，周邊還有火焰雞冠花、粉萼鼠尾草、紅藜、油菜、萬壽菊及百日草等與蜀葵花相互輝映。

    即將在30日登場的西港金砂里花旗木，花期同樣到4月底，今年活動以「蛇燦生花．旗遊金砂」為主題，粉紅色的花旗木沿著U型步道盛開，成為季節限定的浪漫美景；同樣以花旗木聞名的南化寶光聖堂花旗木，將於29日舉辦假日市集，結合南化區「黑糖尋蜜季」，讓遊客欣賞花旗木的同時，還可以走逛黑糖、蜂蜜的假日市集，享受粉嫩又甜蜜的氛圍。

    被CNN評選為世界十大最美麗花道的白河林初埤木棉道，今年花況受氣候影響略為延遲。（台南市政府提供）

    被CNN評選為世界十大最美麗花道的白河林初埤木棉道，今年花況受氣候影響略為延遲。（台南市政府提供）

    金砂里花旗木步道為季節限定的浪漫美景。（台南市政府提供）

    金砂里花旗木步道為季節限定的浪漫美景。（台南市政府提供）

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