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    桃園購物節1千萬元得主出爐 接市長電話透露「我剛失業」

    2025桃園購物節壓軸抽獎，由市長張善政抽出千萬元現金大獎得主，並在現場打電話給幸運兒李小姐。（記者鄭淑婷攝）

    2025桃園購物節壓軸抽獎，由市長張善政抽出千萬元現金大獎得主，並在現場打電話給幸運兒李小姐。（記者鄭淑婷攝）

    2025/03/17 16:05

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府今（17）日舉辦「2025桃園購物節」壓軸抽獎，登錄發票總計有217萬筆，由市長張善政抽出首獎1千萬元現金獎，幸運兒李小姐接到電話，語氣十分冷靜，張善政不斷強調「這不是詐騙」，她才笑問「要怎麼領獎」，並說「還不知要怎麼用這筆錢，因為我剛失業」，超展開的劇情讓現場驚訝連連。

    「2025桃園購物節」發票登錄自去年11月1日至今年2月28日，消費滿300元並登錄發票就可獲得1組序號，單筆消費最高可獲得600組序號，其中不乏有民眾在桃園市買房子，經發局統計，今年登錄的消費金額與發票筆數都較往年成長，去年登錄消費金額不到40億元、發票筆數190餘萬，今年突破64億元、217萬筆。

    經發局表示，今年桃園購物節獎項約1200個、總價值超過2000萬元，首獎為1千萬元現金，其他還有3輛豪華汽車、13輛機車、iPhone手機、長榮航空機票、家電等，今壓軸場抽獎由張善政抽出最大獎1千萬元，並在抽獎直播現場撥打電話給幸運兒李小姐。

    李小姐接起電話得知自己成為千萬元得主，可能以為是詐騙電話，語氣十分冷靜，張善政不斷強調「這不是詐騙，可以看抽獎直播」，李小姐說，不記得自己登錄的發票金額、買了什麼，想問「該怎麼領獎」，張善政詢問她會怎麼用這筆錢，李小姐回說「還不知道要怎麼用，因為我剛失業」，超展開的劇情讓現場驚訝連連，張善政笑說「現在不用急著找工作，可以買郵輪票去環遊世界了」，經發局表示，抽到1千萬元首獎的發票，是今年1月在桃園區汽車保修廠消費，消費金額2000元。

    經發局表示，感謝桃園在地各消費賣場、百貨及購物中心支持，以及共襄盛舉以實際行動支持的贊助企業，贊助總金額超過1千萬元，而2025年桃園購物節搭配跨年晚會、桃園年貨大街、2025台灣燈會，吸引大批遊客來到桃園消費，抽獎現場也邀請贊助企業一同見證。

    2025桃園購物節壓軸抽獎，由市長張善政抽出千萬元現金大獎得主。（記者鄭淑婷攝）

    2025桃園購物節壓軸抽獎，由市長張善政抽出千萬元現金大獎得主。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市政府17日舉辦「2025桃園購物節」壓軸抽獎直播，並邀請贊助企業到現場一同見證。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市政府17日舉辦「2025桃園購物節」壓軸抽獎直播，並邀請贊助企業到現場一同見證。（記者鄭淑婷攝）

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